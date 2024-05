Сотрудники ГУУ приняли участие в отраслевом форуме «Управление строительством в России»

Source: MIL-OSI Russian Language News

23 мая 2024 года в Центре Международной торговли состоялся V Ежегодный отраслевой форум «Управление строительством в России. Общероссийское совещание: развитие института технического заказчика», деловым партнером которого выступил Государственный университет управления.

Открыл форум выступивший в дистанционном формате первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин.

В мероприятии приняли участие и представители нашего университета: заведующий кафедрой экономики и управления в строительстве Ольга Астафьева и преподаватель кафедры Евгения Шарипова.

На Форуме была предпринята попытка определить роль технического заказчика и набор компетенций, которыми он должен владеть в будущем. Также, особое внимание в деятельности управляющего проектом было уделено вопросу определения стоимости инвестиционно-строительного проекта, а именно управлению издержками. Это требует не только высокого внимания как в определении сроков выполнения работ и технико-экономических параметров инвестиционно-строительного проекта, но и в появлении на рынке труда специалистов с необходимым набором компетенций.

На экспертной сессии Форума «Роль технического заказчика во взаимодействии с участниками инвестиционно-строительного проекта» генеральный директор «СМАРТ ИНЖИНИРС» и партнер кафедры экономики и управления в строительстве ГУУ Хусейн Плиев отразил важность экономического сопровождения инвестиционно-строительного проекта и представил кафедру нашего университета как базу по формированию экономических и управленческих компетенций участников инвестиционно-строительного процесса.

Напомним, что в ответ на потребности рынка труда в ГУУ запущена новая магистерская программа «Инвестиционно-строительный бизнес-инжиниринг», разработанная совместно с компанией «СМАРТ ИНЖИНИРС».

