Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

23 мая 2024 года благодарностями от министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова были награждены ректор Государственного университета управления Владимир Строев и проректор Павел Павловский.

Благодарности были вручены заместителем министра экономического развития, выпускницей ГУУ Татьяной Илюшниковой. Руководство университета было награждено за организацию Дня предпринимательства на Международной выставке-форуме «Россия» и всестороннее сотрудничество в реализации проектов Министерства экономического развития РФ.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI