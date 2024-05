«Роснефть» представила достижения в нефтепромысловой химии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft

Крупнейший научно-исследовательский и проектный институт «Роснефти» в Уфе провел научную конференцию «Практические аспекты нефтепромысловой химии». Мероприятие состоялось в рамках Российского нефтегазохимического форума и собрало более 200 представителей промышленных, научно-исследовательских предприятий и вузов России. Соорганизатором выступила Академия наук республики Башкортостан.

В этом году участники конференции обсудили вопросы импортозамещения, современные технологии и материалы для защиты оборудования, достижения в автоматизации и цифровизации, а также экологические аспекты.

Сотрудники научного института «Роснефти» рассказали о новом функционале программного комплекса «РН-СИМТЕП». С помощью этого уникального ПО можно прогнозировать возникновение осложнений на объектах транспортировки и подготовки нефти, газа и воды: предотвратить коррозию оборудования, выпадение солей, отложение парафинов и гидратообразование.

Делегатам конференции также была представлена новая монография, посвященная защите внутрискважинного оборудования от коррозионно-механических разрушений. Авторы научного труда — сотрудники дочерних обществ «Роснефти» — обобщили результаты многолетних исследований коррозионных повреждений механизмов. Научное издание поможет повысить качество и надежность эксплуатируемого на месторождениях оборудования и послужит в качестве учебного пособия работникам нефтегазовой промышленности и будущим нефтяникам.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

24 мая 2024 г

