«Роснефть» поддерживает научные исследования краснокнижных птиц в Самарской области

«Самаранефтегаз», Новокуйбышевский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Новокуйбышевская нефтехимическая компания и Новокуйбышевский завод масел и присадок – предприятия «Роснефти», ведущие деятельность в Самарской области, подвели итоги первого этапа грантового проекта по изучению самой крупной и редкой птицы на территории региона – орлана-белохвоста.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». В Компании реализуются комплексные программы по сохранению и восстановлению природных ресурсов. «Роснефть» организует исследования и опекает многие виды редких животных в России. В их числе – белый медведь, атлантический морж, белая чайка, гуси и маралы Эвенкии, дикий северный олень.

В Самарской области в перечень опекаемых видов вошел орлан-белохвост – самая крупная из хищных птиц региона, включенная в Красные книги региона, России, а также Международную Красную книгу. В рамках гранта ученые национального парка «Самарская Лука» провели комплекс мероприятий, направленных на изучение мест обитания и увеличение популяции редкой птицы. С помощью специальных устройств дистанционного мониторинга были определены гнездовые участки, зафиксировано местонахождение гнезд и основные демографические показатели – количество яиц в кладке и число вылупившихся птенцов.

Общая численность орлана-белохвоста в регионе не превышает 200 особей. Орнитологи обследовали более 180 км2 территории в «Самарской Луке» и отметили более 15-ти гнездовий. Благодаря видеонаблюдению удалось зафиксировать четыре пары редких пернатых, что позволяет прогнозировать рост популяции на территории парка.

Собранный в ходе проекта уникальный фото и видеоархив используется в природоохранных и эколого-просветительских целях. Например, на основе собранного материала экологи провели открытые экологические уроки для школьников Самарской области.

При поддержке нефтяников в Новокуйбышевске также состоялся традиционный семейный фестиваль «Эколайф», направленный на экологическое просвещение горожан, формирование бережного отношения к природе. В программе фестиваля – развивающие занятия для детей и молодежи по переработке вторсырья и созданию из него арт-объектов.

Кроме того, волонтеры «Роснефти» вместе с юными активистами «Движения первых» провели на территории природного памятника «Самарской Луки» экологический забег и помогли очистить от бытового мусора живописный туристический маршрут у подножия Жигулевских гор.

Справка: Национальный парк «Самаркая Лука» площадью 130 тысяч гектаров – один из старейших заповедников России, особо охраняемая природная территория федерального значения. Является биосферным резерватом – центром сохранения ландшафтного и биологического разнообразия региона. При поддержке предприятий «Роснефти» в нацпарке «Самарска Лука» открыты эколого-просветительский комплекс «ЛукАморье» в городе Жигулевске, визит-центр в селе Сосновый Солонец, построен вольер для пострадавших птиц, утративших способность жить в дикой природе. В рамках проекта «Экотропа 63» разработано и запущено мобильное приложение для виртуальных путешествий по национальному парку «Самарская Лука».

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

24 мая 2024 г

