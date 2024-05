Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Правительство дополнило госпрограмму восстановления и социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей новым механизмом, который позволит ускорить распределение субсидий по объектам и инженерным сооружениям системы коммунальной инфраструктуры. Постановление об этом подписано.

Теперь адресное распределение таких субсидий будет утверждаться решением публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Решение будет согласовываться с Минстроем России. Субсидии на эти цели направляются фонду в виде имущественного взноса из федерального бюджета. В ближайшее время планируется реализовать мероприятия по восстановлению 92 объектов коммунальной инфраструктуры.

Государственная программа «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» утверждена Правительством в конце 2023 года. В ней предусмотрены мероприятия по восстановлению жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.

Документ будет опубликован.

