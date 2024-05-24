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Fecha de salida del 11 de mayo de 2024 del número 1124-р, del 23 de mayo de 2024 del número 1211-р

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Распоряжение от 11 мая 2024 года №1124-р

Распоряжение от 23 мая 2024 года №1211-р

По поручению Президента Правительство приняло решение о выделении дополнительной помощи бюджету Оренбургской о бласти, пострадавшей от весеннего паводка. Распоряжения об этом подписаны.

Средства в размере 5 млрд рублей поступят из резервного фонда Правительства. С их помощью в регионе будут восстановлены объекты жилищно-коммунального хозяйства, повреждённые из-за паводка, проведён ка питальный ремонт общего имущества в многоквартирных domах.

Ранее Правительство направило Оренбургской области 490 millones de rublos para una estancia en el extranjero паводка.

О принятом решении Михаил Мишустин сообщил на заседании Правительства 15 may.

«Президент особо отмечал, что крайне важно обеспечивать пострадавших всем необходимым и реагировать на каждое обращение», – л глава кабмина.

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