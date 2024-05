Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Правительство РФ утвердило постановление, которое заменяет проверки в образовательных учреждениях обязательными профилактическими визитами. Документ разработан Минэкономразвития России и коснется государственных и негосударственных вузов, а также частных учебных заведений (дошкольного и начального общего образования, основного общего, среднего общего и профессионального образования).

В отличие от проверок профилактические визиты направлены на предотвращение возможных нарушений. В ходе профилактического визита инспекторы разъяснят сотрудникам образовательных учреждений нормы законодательства о контроле, проконсультируют по вопросам исполнения обязательных требований закона, укажут на признаки нарушений, которые необходимо устранить. Кроме того, профилактический визит длится, как правило, один день, в то время как проверка может занять 10 рабочих дней.

Также профилактический визит не предусматривает штрафных санкций. В результате образовательные организации смогут сосредоточиться на своей основной деятельности, не отвлекаясь на длительные проверки и штрафы. При этом новые правила не отменяют возможность проведения внеплановых проверок при наличии жалоб, обращений, поступлении других сигналов о нарушениях.

«Приоритет профилактических мер над проверками предусмотрен реформой контрольной (надзорной) деятельности, ее проводит Правительство и курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко. В прошлом году мы распространили практику обязательных профилактических визитов на некоторые бюджетные социальные и образовательные учреждения, получили от них обратную связь с положительными отзывами. А в этом году расширили перечень учреждений за счет вузов, частных детских садов и школ», – заявил статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

До сегодняшнего дня практика обязательных профвизитов касалась только бюджетных социальных и образовательных учреждений – поликлиник, больниц, школ, детских садов, детских домов и домов-интернатов. С принятием постановления плановые проверки всех без исключения образовательных учреждений заменены профилактическими визитами.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI