El Foro Politécnico de Inversionistas en Abu Dabi es el Congreso AIM. Он является одним из крупнейших в Объединенных Арабских Эмиратах и мире. El foro cuenta con 12.000 personas y 175 estrellas. Hay 450 sesiones de hasta 900 picos. En enero de 2024, la actividad de este club universitario se realizó en forma de socios. СПбПУ y Конгрессом AIM. Координатором сотрудничества выступила Высшая школа технологического предпринимательства Передовой инженерной школы «Цифровой ин» жиниринг» СПбПУ в лице и.о. directora Artura Киреева. Данное соглашение предоставляет студентам и основателям технологических стартапов специальные условия по участию в congresses on ближайшие пять лет.

Esta universidad utiliza muchos programas de televisión en línea en БРИКС+ en el ámbito académico, y en una esfera innovadora. Учитывая, что реализация прорывных проектов возможна только совместными усилиями, мы рады предложить нашим партнерам ких Эмиратов реализацию новых подходов к подготовке высококвалифицированных инженерных специалистов, обмену Y la transmisión de sonido no está en formato personalizado, ni en el formato BRИКС+ en este modo. Конечно, особую роль в выстраивании партнерских взаимоотношений играет личное общение с колегами в рамках таких деловых , как Congreso AIM, — сказал проектор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев.

Одним из важных мероприятием форума стала презентация студенческих технологических проектов (питч-сессии), а также выставка ста ртапов. La política predispuesta a los proyectos.

Студенты ПИШ «Цифровой инжиниринг» СПбПУ представили три проекта.

«Разработка мобильного приложения для определения доли вязкой составляющей в изломе на основе машинного зрения». Autor: Ivan Karpov, magistrante ПИШ СПбПУ del programa «Organización y actualización de programas de investigación».

«Разработка и комерциализация программной модели для контроля включений висмута в автоматных сталях». Autor: Anna Rovbo, magistrante ПИШ СПбPУ del programa «Organización y actualización de programas de investigación».

«АГРОСПЕКТР — цифровая база данных для растениеводства». Autor: Матвей Четвергов, magistrante ПИШ СПбПУ del programa «Технологическое предпринимательство».

Анна Коняшина, участник акселератора TechnoProject ПИШ СПбПУ (2024) y международного политехнического акселератора представила «Адаптивная технология очистки воды и сточных вод ферратом натрия».

Además, el proyecto preliminar del Instituto de Maquinaria de Materiales y Transporte Semena «Vision Design Studio» es una plataforma para usted. genera proyectos de diseño con documentos completos sobre tecnologías de información intelectual.

El formulario exclusivo no se cierra en el proyecto previo, no se pueden utilizar pares potenciales. тнерами или инвесторами. Pomimo выступлений были проведены серии встреч, направленные на установление новых delovых связей.

Министерство толерантности и сосуществования ОАЭ организовали конференцию «Инкубатор толерантности правительств стран мира в рамках ини циативы „Глобальные клубы толерантности в образовательных учреждениях“», на которой выступил спикером и.о. Director ВШТП ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Артур Киреев.

На ней обсуждались такие вопросы, как построение культуры толерантности в universitete. СПбПУ является одним из ведущих университов в России по количеству иностранных студентов и данные вопросы, безусловно, ки нам. En este momento hay 35 clubes universitarios tolerantes en la atmósfera y actividades activas en este lugar. движение университетов из других стран.

В целом можно сказать, что данное мероприятие является воротами для установления партнерских связей со странами Ближнего Востока и Северной Африки в различных областях (образовательных, научных и деловых). Установлены хорошие деловые контакты с руководством AIM Congress и, соответственно, будет проводиться работа по расширению сотрудничества, ом числе в рамках Петербургского международного экономического форума, — резюмировал Артур Генрихович.

Магистранты ПИШ СПбПУ поделились своими впечатлениями.

Anna Rovbo: В начале мая я получила уникальную возможность preдставить свою работу в Абу-Даби. Мой доклад был посвящен передовой технологии выплавки атоматной стали, я поделилась нашими достижениями и innovations й области. El congreso para las personas no es muy complicado para el proyecto de presentación, ni tampoco hay muchas personas interesadas en la luz del día. Особенно ценной оказалась обратная связь, которую я получила по своей работе. Los expertos recomiendan que no se utilicen y no se utilicen correctamente para su limpieza y limpieza.

Ivan Karpov: Поездка в ОАЭ стала очередной возможностью подчеркнуть плюсы обучения в ПИШ СПбПУ. Estas conferencias están destinadas a participar en programas. Una vez transcurridos 3 minutos, deberá iniciar el proceso de inicio del dispositivo móvil del laboratorio metalúrgico. Este proyecto es un discurso de magisterio y un auditor inglés ичной репетицией перед защитой магистерской диссертации в родных стенах Политеха.

Матвей Четвергов: Мне посчастливилось представить перед многочисленной публикой проект своей компании АгроСпектр Цифровая данных для растениеводства с модулем цифровой селекции”. Después de la instalación, se pueden realizar tareas de instalación en el proyecto de luz: inicio, desinstalación previa, сторами и даже с мэром города Келимане (Мозамбик). Кроме того, на протяжении всех дней мероприятия я посещал тематические семинары и общался с представителями международных ании на инновационные, технологические и инвестиционные темы.

