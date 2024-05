Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзинпинь объявили 2024 и 2025 годы «Годами культуры России и Китая». Лидеры намерены продолжать расширение сотрудничества в сфере науки и образования. 23 мая Политехнический университет посетила представительная делегация Нанкинского университета науки и технологий — одного из лидирующих высших учебных заведений Китая, обладателя премии «ТОП-10 университетов провинции Цзянсу». Возглавлял делегацию ректор Фу Мэнъин.

Провинция Цзянсу для Политехнического университета является одним из ключевых регионов с точки зрения развития научно-образовательного сотрудничества. Принимая во внимание высокий исследовательский, инновационный и производственный потенциал этой провинции, в 2022 году Политех открыл международный офис в Цзянсуском исследовательском институте индустриальных технологий города Нанкина, который действует при поддержке национального инновационного центра превосходства — Дельта Янцзы.

Знакомство с представителями университета состоялось осенью 2023 года в Нанкине в рамках «Конференции российско-китайского инновационного сотрудничества в области высшего технического образования, научной работы университетов и трансфера научных достижений в промышленность» . Уже тогда наметились основные направления сотрудничества, которые университеты обсудили в рамках визита НУНТ в СПбПУ этой весной.

В апреле 2024 года делегация из НУНТ на рабочей встрече с представителями профильных институтов и международных служб выделили приоритетные области будущих совместных проектов: автоматизацию, аддитивные технологии и робототехнику, а также договорились начать работу с проектирования совместных программ по данным направлениям.

Ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской приветствовал коллег и отметил: Сотрудничество с Нанкинским университетом науки и технологий открывает перед нами уникальные возможности для развития научно-образовательного сотрудничества и трансфера инноваций. Мы стремимся к созданию устойчивых отношений, которые позволяют нам вместе преодолевать границы и достигать новых высот в области высшего технического образования и научных исследований. У Политеха в Китае более 70 постоянных партнёров, и мне бы хотелось, чтобы Нанкинский университет тоже вошёл в этот список. Сегодня, подписав соглашение, мы закладываем фундамент крепкой и долгосрочной дружбы и сотрудничества между нашими университетами .

Китайским коллегам показали Музей истории СПбПУ, знаменитый Белый зал и Фундаментальную библиотеку. Делегация также посетила передовые высокотехнологичные лаборатории нашего университета, включая «Технополис Политех», лабораторию легких материалов и конструкций, лабораторию «Микроэлектроника (Дизайн-центр проектирования интегральных схем)», Суперкомпьютерный центр «Политехнический».

Основываясь на дружеском диалоге глав наших государств, я надеюсь, мы сможем также сформировать продуктивное сотрудничество наших университетов. Впереди у нас — совместные образовательные программы, научные проекты и исследования. Наша кооперация позволит студентам, молодым учёным и преподавателям обмениваться опытом, двигаться по пути открытого научного диалога для развития и процветания обеих стран. Мы рады, что один из ведущих технических университетов России со 125-летней историей станет нашим партнёром , — поделился ректор Нанкинского университета науки и технологий Фу Мэнъин.

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI