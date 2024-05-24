Политех завершает модернизацию паралёта Фёдора Конюхова

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
22 мая российский путешественник, почётный доктор СПбПУ Фёдор Конюхов, посетил опытное производство, созданное при непосредственном участии специалистов ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг». В мероприятии также участвовали руководитель международного центра путешествий Ф. Ф. Конюхова Михаил Меликов и пилот-рекордсмен Игорь Потапкин. 23 мая состоялась встреча путешественника с ректором СПбПУ Андреем Рудским, во время которой обсуждались направления дальнейшего сотрудничества.
В июле 2024 года Фёдор Конюхов с Игорем Потапкиным попытаются установить новый мировой рекорд по дальности полёта на двухместном мотопараплане в высоких широтах Арктики. Отправной точкой станет архипелаг Земля Франца-Иосифа, куда их доставит атомный ледокол «50 лет Победы». Отсюда путешественники начнут движение в сторону точки географического Северного полюса — 90 градусов северной широты. После взлёта им предстоит преодолеть более 600 км и приземлиться на льдину. Затем они развернут одиночную дрейфующую полярную станцию в Северном ледовитом океане, на которой предстоит прожить три недели.
В конце 2023 года команда инженеров ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» начала работу по модернизации конструкции летательного аппарата для защиты пилотов от ветра и полярного холода. Паралёт доставили в Политех для выполнения 3D-сканирования с последующим формированием геометрической 3D-модели для дальнейшего проектирования обтекателя под заданные требования и ограничения.
Во время работы по модернизации конструкции летательного аппарата была использована цифровая платформа CML-Bench®, благодаря которой удалось добиться уменьшения веса готовой конструкции: вес составляет менее 20 кг, что в два раза меньше, чем предполагалось изначально. Кроме этого, разработаны два дополнительных топливных бака по 75 литров каждый в дополнение к основному баку двигателя, что позволит преодолевать значительно большую дистанцию. Баки, как и сам обтекатель, созданы из полимерных композитных материалов. Также была повышена жёсткость конструкции, что увеличивает безопасность при нештатной посадке.
В январе 2024 года начался выпуск рабочей конструкторской документации обтекателя под заданные характеристики с последующими консультациями и авторским надзором при производстве. Партнёром по производству выступает Средне-Невский судостроительный завод, обладающий большим опытом в части создания конструкций из композитных материалов.
Фёдор Конюхову и Игорю Потапкину продемонстрировали составные части композитного обтекателя, на котором после лётных испытаний будет предпринята попытка установки нового мирового рекорда.
Фёдор Конюхов и команда оценили качество производства оснастки для изготовления деталей обтекателя и провели рабочее совещание со специалистами, поделившись полезной информацией о полётах и устройстве паралёта. Спроектированный инженерами ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» обтекатель и композитные топливные баки аэродинамической формы сделали конструкцию паралёта более жёсткой и безопасной, а полёт экипажа — более комфортным и безопасным.
23 мая состоялась встреча российского путешественника с ректором СПбПУ Андреем Рудским, на которой обсуждалось дальнейшие планы совместной работы в научно-исследовательском и образовательном направлении. В мероприятии также участвовали генеральный директор международного центра путешествий Фёдора Конюхова Михаил Меликов и заместитель руководителя Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ Андрей Иванов. Фёдор Филиппович поделился, что перед визитом посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы при Политехе, который произвёл на него большое впечатление.
Ректор СПбПУ наградил Фёдора Конюхова знаком «За заслуги», учреждённым к 125-летию университета. Он вручается преподавателям, сотрудникам, студентам вуза, выпускникам Политеха и партнёрам СПбПУ. Кроме этого, Андрей Иванович вручил гостю в подарок книгу «Путин в зеркале времени. Вехи биографии и хроника эпохи», написанную в соавторстве с Александром Мясниковым и Сергеем Дмитриевым. Презентация книги прошла на Петербургском книжном салоне.
Скоро я выезжаю на Северный полюс, где буду жить в палатке. Там с большим удовольствием прочитаю вашу книгу. Большое спасибо за подарок, — поблагодарил Фёдор Филиппович.
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