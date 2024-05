Политех завершает модернизацию паралёта Фёдора Конюхова

Source: MIL-OSI Russian Language News

22 мая российский путешественник, почётный доктор СПбПУ Фёдор Конюхов , посетил опытное производство, созданное при непосредственном участии специалистов ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг». В мероприятии также участвовали руководитель международного центра путешествий Ф. Ф. Конюхова Михаил Меликов и пилот-рекордсмен Игорь Потапкин. 23 мая состоялась встреча путешественника с ректором СПбПУ Андреем Рудским, во время которой обсуждались направления дальнейшего сотрудничества.

В июле 2024 года Фёдор Конюхов с Игорем Потапкиным попытаются установить новый мировой рекорд по дальности полёта на двухместном мотопараплане в высоких широтах Арктики. Отправной точкой станет архипелаг Земля Франца-Иосифа, куда их доставит атомный ледокол «50 лет Победы». Отсюда путешественники начнут движение в сторону точки географического Северного полюса — 90 градусов северной широты. После взлёта им предстоит преодолеть более 600 км и приземлиться на льдину. Затем они развернут одиночную дрейфующую полярную станцию в Северном ледовитом океане, на которой предстоит прожить три недели.

В конце 2023 года команда инженеров ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» начала работу по модернизации конструкции летательного аппарата для защиты пилотов от ветра и полярного холода. Паралёт доставили в Политех для выполнения 3D-сканирования с последующим формированием геометрической 3D-модели для дальнейшего проектирования обтекателя под заданные требования и ограничения.

Во время работы по модернизации конструкции летательного аппарата была использована цифровая платформа CML-Bench®, благодаря которой удалось добиться уменьшения веса готовой конструкции: вес составляет менее 20 кг, что в два раза меньше, чем предполагалось изначально. Кроме этого, разработаны два дополнительных топливных бака по 75 литров каждый в дополнение к основному баку двигателя, что позволит преодолевать значительно большую дистанцию. Баки, как и сам обтекатель, созданы из полимерных композитных материалов. Также была повышена жёсткость конструкции, что увеличивает безопасность при нештатной посадке.

В январе 2024 года начался выпуск рабочей конструкторской документации обтекателя под заданные характеристики с последующими консультациями и авторским надзором при производстве. Партнёром по производству выступает Средне-Невский судостроительный завод, обладающий большим опытом в части создания конструкций из композитных материалов.

Фёдор Конюхову и Игорю Потапкину продемонстрировали составные части композитного обтекателя, на котором после лётных испытаний будет предпринята попытка установки нового мирового рекорда.

Фёдор Конюхов и команда оценили качество производства оснастки для изготовления деталей обтекателя и провели рабочее совещание со специалистами, поделившись полезной информацией о полётах и устройстве паралёта. Спроектированный инженерами ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» обтекатель и композитные топливные баки аэродинамической формы сделали конструкцию паралёта более жёсткой и безопасной, а полёт экипажа — более комфортным и безопасным.

23 мая состоялась встреча российского путешественника с ректором СПбПУ Андреем Рудским, на которой обсуждалось дальнейшие планы совместной работы в научно-исследовательском и образовательном направлении. В мероприятии также участвовали генеральный директор международного центра путешествий Фёдора Конюхова Михаил Меликов и заместитель руководителя Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ Андрей Иванов. Фёдор Филиппович поделился, что перед визитом посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы при Политехе, который произвёл на него большое впечатление.

Ректор СПбПУ наградил Фёдора Конюхова знаком «За заслуги» , учреждённым к 125-летию университета. Он вручается преподавателям, сотрудникам, студентам вуза, выпускникам Политеха и партнёрам СПбПУ. Кроме этого, Андрей Иванович вручил гостю в подарок книгу «Путин в зеркале времени. Вехи биографии и хроника эпохи», написанную в соавторстве с Александром Мясниковым и Сергеем Дмитриевым. Презентация книги прошла на Петербургском книжном салоне.

Скоро я выезжаю на Северный полюс, где буду жить в палатке. Там с большим удовольствием прочитаю вашу книгу. Большое спасибо за подарок , — поблагодарил Фёдор Филиппович.

