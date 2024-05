Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Михаил Мишустин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днём тезоименитства.

Ваше Святейшество!

Примите мои сердечные поздравления с Днём тезоименитства.

Многолетняя плодотворная деятельность на посту Предстоятеля Русской православной церкви снискала Вам высокий авторитет и уважение в обществе, стала примером истинного подвижничества.

Ваши труды направлены на сохранение российских православных и культурных традиций, воспитание подрастающего поколения в духе любви к Отечеству, уважения к семейным и общечеловеческим ценностям. Силу Вашего пастырского слова невозможно переоценить. Своими проповедями Вы объединяете людей, вселяете в сердца веру и надежду, призываете к милосердию и состраданию, помогаете найти ответы на сложные жизненные вопросы.

Под Вашим предстоятельством развивается активное взаимодействие государства и Церкви, реализуются важные инициативы и проекты в разных сферах.

Сегодня, когда все православные люди нашей страны славят святых Кирилла и Мефодия, мы вспоминаем и тот светлый день, когда именно святой Кирилл был избран Вашим небесным покровителем.

Доброго Вам здоровья, сил и благополучия.

С уважением,

М.Мишустин

