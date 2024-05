На территории кампуса НГУ прошли всероссийские соревнованиях «Российский Азимут»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ежегодно в мае по всей стране проходят Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Одновременно в 60 городах страны вышли на старт около 100000 человек. Второй раз это мероприятие в нашем городе провели на территории Новосибирского государственного университета. Старт и финиш были оборудованы на стадионе, а бегали участники по всему Студгородку и лесной зоне до проспекта Лаврентьева. На местности стояли 30 контрольных пунктов (КП) и в зависимости от возрастной группы надо было найти определенное количество – от 10 до 26. В каком порядке искать КП участники выбирали сами.

Всего собралось около 500 жителей Новосибирска и области от 10 до 80 лет, которые были поделены на 15 возрастных групп, самые юные участники соревновались вместе с родителями. Более 200 студентов также приняли участие и успешно выступили в этих соревнованиях.

В возрастной группе юниорок до 21 года весь пьедестал заняли студентки НГУ: Юлия Осмоловская (ГГФ), Алина Брысина (ФИТ), а третье место разделили Анна Жидкова и Анастасия Береговая (ФЕН).

Среди юниоров до 21 года второе и третье места заняли учащиеся ВКИ Дмитрий Опарин и Александр Демин.

Лучшими среди мужчин и женщин стали студенты Дмитрий Алимов (ФФ) и Елена Балуева (ИМПЗ), занявшие четвертые места.

Поздравляем призеров соревнований! Благодарим всех студентов за участие, а также преподавателей КафФВ Софью Захарову и Андрея Толстова за организацию мероприятия!

Ссылка на фоторепортаж: https://photos.google.com/share/AF1QipMN6T0pobJM6ZJrVmWYM-qdOB3VXl-62QXHucM3x8CLhBFcemHAVCkjEpnW4zPlJg?key=T1EzN01jOWRzcGR1Yzl3bTN0VEFJT0VTdmE5X3Zn

