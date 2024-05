Муслим Хучиев назначен помощником Председателя Правительства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Помощником Председателя Правительства назначен Муслим Хучиев. Распоряжение об этом подписано.

В ведении Муслима Хучиева, ранее возглавлявшего кабмин Чеченской Республики, а также имеющего большой опыт работы на муниципальном уровне, будет региональная повестка, включая контроль исполнения поручений Председателя Правительства по итогам рабочих поездок по субъектам.

В должности помощника Михаила Мишустина Муслим Хучиев будет курировать проведение ряда форумов и конференций, в том числе ежегодного Кавказского инвестиционного форума. В 2024 году он пройдёт в городе Грозном.

