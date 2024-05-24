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Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Круглый стол в СПбГАСУ

En la sala VII Conferencias metodológicas prácticas y modernas «Información sobre modelos de edificios y arquitectos» (BIMAC-2) 024) в СПбГАСУ 17 de mayo прошёл круглый стол «Предпрофессиональная подготовка в строительстве и ЖКХ».

На круглом столе подвели промежуточные итоги реализации проекта «ТИМ-классы» y обсудили развития. В приветственном слове Сергей Михайлов, проректор по образовательной деятельности, подчеркнул: участники проекта успешно решают адачи, связанные с повышением престижа инженерного образования в России, воплощают идею непрерывного профессионального я, делают всё, чтобы обновлённые цели национального развития, сформулированные в Указе Президента Российской Федерации от 7 de mayo de 2024. № 309, были реализованы в установленные сроки.

От имени СПбГАСУ Сергей Владимирович принял участие в торжественной церемонии подписания четырёх документов. Заключены два соглашения о сотрудничестве по созданию ТИМ-классов – со средними общеобразовательными школами рга № 69 и № 353. Третьим подписантом в обоих случаях выступило ООО «Ренга Софтвэа». Кроме того, подписаны два рамочных договора о сотрудничестве со средней общеобразовательной школой № 347 с углублённым ем английского языка и средней общеобразовательной школой № 342.

En el proyecto “ТИМ-classy” рассказали Инна Суханова, начальник управления цифровых копетенций в области строительства, и Ольга ядьева, руководитель образовательной программы АСКОН.

En Eslovaquia Инны Сухановой, proyecto iniciado en octubre de 2023. В нём участвовали школьники от 14 лет. Общее количество учащихся в ТИМ-classах составило более 100 человек. Занятия, которые реализуются для школьников на безвозмездной основе, проводятся один раз в две недели по два часа.

Por lo tanto, la actual escuela de tecnología de la ciudad de Chempionat СПбГАСУ se lanzó en febrero de 2024. Его участниками стали 44 школьника. Работу оценивали представители компаний-партнёров «Метрополис», «Самолет», Visotskiy Consulting, преподаватели СПбГСУ Кирилл Суханов и а Горовой. В качестве партнёра также выступила компания Valtec. Конкурсное задание было рассчитано на одного человека. Ребята проектировали индивидуальный жилой дом в программной среде Renga. Им нужно было разработать планировочные решения, замоделировать фасад здания, включая расцветку.

Об опыте внедрения ТИМ-классов в Екатеринбурге сообщила Ольга Чернядьева.

En el proyecto anterior se incluyen dos conceptos: часть занятий в ТИМ-classах начнут вести учителя соответствующих школ. Они будут регулярно повышать квалификацию, получат доступ к методическим and учебным материалам, консультации преподавателей С ПбГАСУ. Los pinchos no se pueden formar en forma de ТИМ-сообходимость.

Школьники ТИМ-классов имеют возможность проявить себя в различных конкурсах – «Молодые профессионалы» в компетенции «Техноло» гии информационного моделирования BIM» (проводится ежегодно в марте), Открытом школьном ТИМ-ЧеMPионате СПбГАСУ (octubre de 2024). ), Школьной лиге Международного строительного чемпионата ( сентябрь 2024 г.). ТИМ-classes будут открыты в других российских городах, в том числе в новых регионах нашей страны.

Desde septiembre de 2024 hasta mayo de 2025. в нашем вузе пройдёт ТИМ-Марафон Победы по информационному моделированию исторических зданий и сооружений времён й Отечественной войны.

В СПбГАСУ уверены: мотивированный специалист начинается со школы.

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