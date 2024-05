Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

На заседании Совета глав правительств стран СНГ в Ашхабаде приняты важные решения на долгосрочную перспективу, подписан ряд ключевых документов. Среди них — концепции развития сотрудничества в сфере химической промышленности, обращения с опасными отходами, защиты интеллектуальной собственности и планы по их реализации.

Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, комментируя итоги заседания, которое прошло под эгидой российского председательства в Содружестве в 2024 году.

По его словам, партнёры по СНГ реализуют десятки перспективных проектов в сфере энергетики, включая строительство «зелёных» энергомощностей, машино- и автомобилестроение, производство фармпрепаратов, химическую промышленность, выпуск жд техники и ремонта подвижного состава.

Рост торговли стран Содружества в 2023 году оценивался в 8,8 трлн рублей и составил 40% к показателям предыдущего года. Зафиксированы хорошие темпы торговли не только с традиционными лидерами — Белоруссией, Казахстаном и Узбекистаном, но и с Арменией, Азербайджаном и Киргизией. Этому способствуют расчёты в нацвалютах, которые выросли до 85%.

Драйвером роста сотрудничества по-прежнему остаются инвестиции. В прошлом году инвестиции стран СНГ в российскую экономику достигли 400 млрд руб., при этом российские инвестиции в страны Содружества превысили 100 трлн руб.

«Сейчас мы со странами Содружества расширяем преференциальные режимы, — напомнил Максим Решетников. — 5 июня 2024 года вступит в силу Соглашение о свободной торговле услугами и инвестициям. Наши поставщики услуг и инвесторы смогут пользоваться преференциями на рынках Таджикистана и Узбекистана, инвестировать на условиях, равных с местными компаниями, а также получать гарантированный доступ на рынки финансовых, транспортных, телекоммуникационных, консалтинговых, строительных и других услуг».

В числе ключевых направлений сотрудничества между странами СНГ — развитие логистики. Страны Содружества плотно работают по развитию коридора «Север-Юг», который обеспечивает выход в страны Закавказья, Южной Азии, Персидского залива и Африки.

«Модернизация пунктов пропуска, строительство железнодорожных магистралей и цифровизация таможенного контроля помогут бизнесу торговать больше и быстрее. Грузооборот уже вырос на 18%», — отметил министр.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI