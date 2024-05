Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Строительство и запуск новых котельных в Мариуполе Строительство и запуск новых котельных в Мариуполе Строительство и запуск новых котельных в Мариуполе Предыдущая новость Следующая новость Строительство и запуск новых котельных в Мариуполе

Надёжность работы всех систем коммунальной инфраструктуры является одной из стратегических задач, стоящих перед строительным комплексом в новых регионах России. Например, в одном из крупнейших городов ДНР – Мариуполе – благодаря строительству и запуску трёх новых котельных в минувшем отопительном периоде бесперебойным теплоснабжением были обеспечены порядка 400 многоквартирных домов, в которых проживает 41 тысяча человек. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Работа по этому направлению идёт в каждом из четырёх новых субъектов Российской Федерации, где фактически обновляется вся система в комплексе, начиная от самих объектов ЖКХ, сетей и деятельности ресурсоснабжающих организаций и заканчивая инвентаризацией и эксплуатацией жилфонда. Это детально расписано в программе комплексного развития и модернизации ЖКХ и программе социально-экономического развития новых регионов. Ряд её мероприятий реализуется на средства специальных казначейских кредитов – в прошлом году новым регионам были перечислены 25 млрд рублей», – рассказал вице-премьер.

Марат Хуснуллин добавил, что ещё два года назад эти стратегические документы только начинали разрабатываться, а первоочередной задачей в новых регионах было обеспечение жителей теплом.

«В итоге за два отопительных сезона только лишь под контролем Фонда развития территорий в Донбассе и Новороссии теплом были обеспечены порядка 2,3 тыс. многоквартирных домов и 230 социальных учреждений, из них более 1,7 тыс. многоэтажек – в ДНР», – отметил зампред Правительства.

В том числе для этого в Мариуполе при участии специалистов ФРТ были построены три мощные стационарные котельные, работа которых обеспечила бесперебойным теплоснабжением 400 многоквартирных домов.

«Более 200 многоквартирных домов и соцобъектов в Мариуполе начали получать тепловую энергию от новой котельной “Новотрубная„, которую построили взамен разрушенной. Ещё порядка 40 потребителей обогрела котельная “ЖМР-5„. А котельная “Газовая„ обеспечила теплом почти 150 объектов. Эти котельные уже имели свои сети, что ускорило их запуск. Важно, что установлены не только современные котлы, но и – согласно российским требованиям – ёмкости для запаса топлива и воды, системы химводоочистки с использованием технологии обратного осмоса, что в разы повышает безопасность и надёжность работы всей системы теплоснабжения. Кроме того, их мощности рассчитаны с учётом развития города и увеличения количества потребителей», – уточнил генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI