Легкоатлеты блестяще выступили на областной Универсиаде

Завершился предпоследний этап Универсиады среди студентов высших учебных заведений Новосибирской области. Соревнования по легкой атлетике принесли в копилку НГУ десятую бронзовую медаль. Это великолепный результат — историческое призовое место в командном зачёте! В последний раз подобное достижение было более сорока лет назад, еще в советское время.

200 спортсменов из 13 вузов в течении двух дней состязались по следующим видам программы:

Женщины: бег — 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м, 100 м с/б, 400 м с/б, 3000 м с препятствиями; с/ходьба — 5 км; прыжки — в длину; толкание ядра; эстафеты — 4 * 100 м, 4 * 400 м.

Мужчины: бег — 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м, 110 м с/б, 400 м с/б, 3000 м с препятствиями; с/ходьба — 5 км; прыжки — в длину и тройной; толкание ядра; эстафеты — 4 * 100 м, 4 * 400 м.

Призерами в личном зачете стали:





Бег 5000 м.

1 место — Ника Сигунова (ЭФ). Результат 17.24.43

3 место — Татьяна Нефедова (ГИ). Результат 19.24.45

Бег 400 м с барьерами.

1 место — Илья Матеюк (ФИТ). Результат 59.69

Бег 1500м. Девушки

2 место — Ника Сигунова (ЭФ). Результат 4.32.39

Бег 3000м с препятствиями.

2 место — Мирон Гаськов (ФИТ). Результат 11.40.08

3 место — Александр Лапушинский (ФИТ). Результат 11.50.48

Бег 100 м.

3 место — Яна Степанчук (ФЕН). Результат 13.03

Эстафетный бег 4х400 м.

2 место — девушки:

Яна Степанчук (ФЕН)

София Экшарова (ИМПЗ)

Елизавета Золотарева (ГГФ),

Ника Сигунова (ЭФ)

3 место — юноши:

Андрей Биркин (ЭФ)

Никита Босак и Егор Девятых (ММФ)

Илья Матеюк (ФИТ)

В составе команды также выступали:

Давид Матевосян, Алексей Чвирук и Айгуль Яппарова (ММФ)

Елена Балуева, Азнаур Именов и (ИМПЗ),

Алина Пашкова и Никита Фильчаков (ФИТ)

Елисей Данилов и Александр Маханов (ГГФ),

Олег Зайцев, Никита Соболев и Даниил Касьянов (ФФ)

Михаил Муравьев (ГИ)

Поздравляем спортсменов и тренеров Антона Мамекова, Максима Мальцева и Наталью Фомину с прекрасными результатами и желаем успехов в учебе и спорте!

