Легкоатлеты блестяще выступили на областной Универсиаде

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
Завершился предпоследний этап Универсиады среди студентов высших учебных заведений Новосибирской области. Соревнования по легкой атлетике принесли в копилку НГУ десятую бронзовую медаль. Это великолепный результат — историческое призовое место в командном зачёте! В последний раз подобное достижение было более сорока лет назад, еще в советское время.
200 спортсменов из 13 вузов в течении двух дней состязались по следующим видам программы:
Женщины: бег — 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м, 100 м с/б, 400 м с/б, 3000 м с препятствиями; с/ходьба — 5 км; прыжки — в длину; толкание ядра; эстафеты — 4 * 100 м, 4 * 400 м.
Мужчины: бег — 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м, 110 м с/б, 400 м с/б, 3000 м с препятствиями; с/ходьба — 5 км; прыжки — в длину и тройной; толкание ядра; эстафеты — 4 * 100 м, 4 * 400 м.
Призерами в личном зачете стали:
Бег 5000 м.
1 место — Ника Сигунова (ЭФ). Результат 17.24.43
3 место — Татьяна Нефедова (ГИ). Результат 19.24.45
Бег 400 м с барьерами.
1 место — Илья Матеюк (ФИТ). Результат 59.69
Бег 1500м. Девушки
2 место — Ника Сигунова (ЭФ). Результат 4.32.39
Бег 3000м с препятствиями.
2 место — Мирон Гаськов (ФИТ). Результат 11.40.08
3 место — Александр Лапушинский (ФИТ). Результат 11.50.48
Бег 100 м.
3 место — Яна Степанчук (ФЕН). Результат 13.03
Эстафетный бег 4х400 м.
2 место — девушки:
Яна Степанчук (ФЕН)
София Экшарова (ИМПЗ)
Елизавета Золотарева (ГГФ),
Ника Сигунова (ЭФ)
3 место — юноши:
Андрей Биркин (ЭФ)
Никита Босак и Егор Девятых (ММФ)
Илья Матеюк (ФИТ)
В составе команды также выступали:
Давид Матевосян, Алексей Чвирук и Айгуль Яппарова (ММФ)
Елена Балуева, Азнаур Именов и (ИМПЗ),
Алина Пашкова и Никита Фильчаков (ФИТ)
Елисей Данилов и Александр Маханов (ГГФ),
Олег Зайцев, Никита Соболев и Даниил Касьянов (ФФ)
Михаил Муравьев (ГИ)
Поздравляем спортсменов и тренеров Антона Мамекова, Максима Мальцева и Наталью Фомину с прекрасными результатами и желаем успехов в учебе и спорте!
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