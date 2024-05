Заявление Михаила Мишустина для представителей российских СМИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации! Хочу всех вас поприветствовать.

Как Председатель Совета глав правительств Содружества Независимых Государств хотел бы от всей души поблагодарить наших уважаемых коллег –туркменистанскую сторону за тёплый приём, традиционное гостеприимство и отличную организацию работы.

СНГ сегодня – это ключевой формат для нашего многостороннего диалога по самому широкому кругу тем, по координации и продвижению всех совместных инициатив.

На заседании Совета глав государств – участников СНГ осенью прошлого года в Бишкеке Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что «в качестве председателя в Содружестве Россия приложит максимум усилий для всемерного углубления равноправного и взаимовыгодного сотрудничества».

На уровне глав правительств обстоятельно обсудили значимые вопросы укрепления взаимодействия. С коллегами мы будем работать над повышением авторитета Содружества на международной арене. Расширять контакты с заинтересованными странами, с объединениями и, конечно, совместно решать задачи по улучшению качества жизни наших граждан. Все представители государств – членов СНГ отметили, что это является самым важным в нашей работе.

Такие приоритеты обозначены в Концепции председательства России. Мы сосредоточимся и на выполнении плана мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития Содружества до конца нынешнего десятилетия.

Продолжим и дальше совершенствовать зону свободной торговли товарами и услугами, наращивать многосторонние механизмы кооперации, формировать условия для работы бизнеса и создания перспективных производственных и технологических цепочек.

Для этого нужны и надёжные логистические маршруты на территории СНГ. Их сопряжение с международными коридорами «Север – Юг», «Восток – Запад», Северный морской путь.

Сегодня принят план действий в транспортной сфере. Мы активно занимаемся модернизацией инфраструктуры, внедрением передовых технологий. И надеемся, что это откроет дополнительные возможности для предпринимателей, ускорит доставку грузов, поможет нарастить в целом товарооборот. И в целом – раскрыть мощный транзитный потенциал нашего Содружества.

Мы с коллегами утвердили и Концепцию сотрудничества в области энергетики – на ближайшие десять лет. А также – план первоочередных мероприятий по её реализации.

Документы подготовлены Московским энергетическим институтом и направлены на поддержку научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса. Их выполнение предполагает активное внедрение самых современных методов и моделей управления крупными энергосистемами. Это приведёт к уменьшению негативного влияния на окружающую среду.

Ряд решений касается химической промышленности. Подписаны соответствующая концепция и план мероприятий по её реализации.

