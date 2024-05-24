Заседание Совета глав правительств государств – участников Содружества Независимых Государств в узком составе

Source: MIL-OSI Russian Language News
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Список глав делегаций государств – участников СНГ:
Заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики – Мустафаев Шахин Абдулла оглы
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Республике Белоруссия, Постоянный полномочный представитель Республики Армения при уставных и других органах Содружества Независимых Государств – Хумарян Размик Мкртичевич
Премьер–министр Республики Белоруссия – Головченко Роман Александрович
Премьер–министр Республики Казахстан – Бектенов Олжас Абаевич
Председатель Кабинета министров Киргизской Республики – Руководитель Администрации Президента Киргизской Республики – Жапаров Акылбек Усенбекович
Председатель Правительства Российской Федерации, Председатель Совета глав правительств СНГ – Мишустин Михаил Владимирович
Премьер–министр Республики Таджикистан – Расулзода Кохир
Заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана – Гелдимырадов Ходжамырат
Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан – Министр экономики и финансов Республики Узбекистан – Кучкаров Джамшид Анварович
Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств – Лебедев Сергей Николаевич.
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