Заседание Совета глав правительств государств – участников Содружества Независимых Государств в узком составе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Список глав делегаций государств – участников СНГ:

Заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики – Мустафаев Шахин Абдулла оглы

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Республике Белоруссия, Постоянный полномочный представитель Республики Армения при уставных и других органах Содружества Независимых Государств – Хумарян Размик Мкртичевич

Премьер–министр Республики Белоруссия – Головченко Роман Александрович

Премьер–министр Республики Казахстан – Бектенов Олжас Абаевич

Председатель Кабинета министров Киргизской Республики – Руководитель Администрации Президента Киргизской Республики – Жапаров Акылбек Усенбекович

Председатель Правительства Российской Федерации, Председатель Совета глав правительств СНГ – Мишустин Михаил Владимирович

Премьер–министр Республики Таджикистан – Расулзода Кохир

Заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана – Гелдимырадов Ходжамырат

Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан – Министр экономики и финансов Республики Узбекистан – Кучкаров Джамшид Анварович

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств – Лебедев Сергей Николаевич.

