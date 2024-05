Заседание Совета глав правительств государств – участников Содружества Независимых Государств в расширенном составе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Список глав делегаций государств – участников СНГ:

Заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики – Мустафаев Шахин Абдулла оглы

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Республике Белоруссия, Постоянный полномочный представитель Республики Армения при уставных и других органах Содружества Независимых Государств – Хумарян Размик Мкртичевич

Премьер–министр Республики Белоруссия – Головченко Роман Александрович

Премьер–министр Республики Казахстан – Бектенов Олжас Абаевич

Председатель Кабинета министров Киргизской Республики – Руководитель Администрации Президента Киргизской Республики – Жапаров Акылбек Усенбекович

Председатель Правительства Российской Федерации, Председатель Совета глав правительств СНГ – Мишустин Михаил Владимирович

Премьер–министр Республики Таджикистан – Расулзода Кохир

Заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана – Гелдимырадов Ходжамырат

Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан – Министр экономики и финансов Республики Узбекистан – Кучкаров Джамшид Анварович

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств – Лебедев Сергей Николаевич.

Выступление Михаила Мишустина: Уважаемые коллеги!

Прежде всего хотел бы искренне поблагодарить туркменистанскую сторону за тёплый приём, традиционное гостеприимство и прекрасную организацию нашего заседания в весеннем Ашхабаде.

На саммите в Бишкеке в октябре прошлого года Президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что Содружество остаётся надёжным, востребованным и эффективным форматом взаимодействия государств нашего макрорегиона.

Мы откровенно обмениваемся мнениями по всем вопросам повестки, что способствует укреплению и расширению практического сотрудничества, запуску новых инновационных и полезных для граждан и бизнеса проектов. Это имеет особое значение в условиях трансформации мировой экономики на основе принципов многополярности, стремительной цифровизации торгово-экономических процессов.

В текущем году Россия председательствует в СНГ. В качестве одного из приоритетов мы определили выполнение плана мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития Содружества, которая рассчитана до конца нынешнего десятилетия.

Товарооборот в СНГ за последние четыре года прибавил более чем две трети. Из них 6% – благодаря выполнению решений, предусмотренных планом мероприятий. Что дало и дополнительные 7% к росту взаимной торговли услугами.

Реализация плана обеспечила также увеличение накопленных прямых иностранных инвестиций на 2%.

Мы продолжим углублять сотрудничество в различных отраслях на долгосрочную перспективу.

Серьёзный импульс этому придаст подписанное прошлым летом в Сочи Соглашение о свободной торговле услугами и инвестициях. В начале следующего месяца – 5 июня – оно вступает в силу для Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.

В России процесс ратификации находится на финишной прямой. Рассчитываем, что и другие страны в ближайшее время завершат необходимые внутригосударственные процедуры.

Соглашение создаст благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности на территории Содружества. Формирования, что очень важно, прозрачных и понятных правил для бизнеса и потребителей.

В качестве ещё одного приоритета рассматриваем развитие гуманитарных связей.

У наших стран богатое наследие, самобытная культура. Мы бережно относимся к сохранению общей истории, традиций, духовных и нравственных ценностей. Всё это – основа нашего диалога. И главное, наши братские народы всегда заинтересованы в укреплении такого взаимодействия, в запуске новых совместных проектов.

Благодарим партнёров по СНГ за активное участие в международных мероприятиях, которые проводятся в России.

Так, с большим успехом в апреле в Санкт-Петербурге прошёл Фестиваль русских театров. Он был посвящён знаменательной дате – 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В программу вошли спектакли русских театров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

В рамках российского председательства в текущем году ожидаем гостей на Фестивале культуры и искусств народов государств – участников СНГ. Он состоится впервые. И, уверен, станет ярким и запоминающимся событием, которое планируется приурочить к заседанию Совета по культурному сотрудничеству.

Будем рады новым встречам в Москве – на Международном музейном фестивале и третьем Международном культурном детском форуме. И конечно, приглашаю официальные делегации ведомств стран СНГ принять участие в Форуме объединённых культур – осенью в нашей Северной столице, в Санкт-Петербурге.

Сегодня у нас насыщенная повестка дня. Она включает вопросы укрепления взаимодействия в энергетике, развития транспортно-логистических коридоров, химической промышленности, экологии, а также защиты интеллектуальной собственности.

Убеждён, что совместная работа будет способствовать устойчивому росту экономик государств Содружества и, что самое важное, повышению благосостояния наших граждан.

