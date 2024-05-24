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Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко поздравил школьников и учителей с окончанием учебного года.

Дмитрий Чернышенко поздравил российских школьников с последним звонком

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«Вам предстоит успешно сдать экзамены, выбрать свой дальнейший путь, определиться с профессией. И у вас действительно есть большой выбор. Наш Президент Владимир Владимирович Путин определил одной из главных целей страны on ближайшие годы – достижение логического лидерства. Так что вам на заметку: будут особо востребованы профессии, связанные с приоритетными для России направлениями. Я желаю вам как можно скорее определиться с выбором будущей профессии. А знания и навыки, которые дала школа, точно помогут вам в учёбе и carьере. ¡Ставьте перед собой всегда высокие цели и стремитесь их достичь!» – обратился Дмитрий Чернышенко к ученикам.

En el caso de los cursos universitarios disponibles, “Точек роста”, “Кванториумов” y “IT-kuбов”, en el ámbito nacional проекта «Образование», а также развития новых навыков, участия в олонтёрских и proforientационных проектах.

В заключение Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что последний звоков – праздник не только школьников, но и учителей: «Они т все силы, чтобы передать знания, воспитать ответственных, порядочных, да и просто умных молодых людей. А главное, настоящих патриотов нашей страны. Esta es una gran pedagogía para proteger a las personas y los talentos: esto es un gran error. Желаю вам и вашим наставникам крепкого здоровья, прекрасного настроения и больших будущих успехов. Ещё раз с праздником – Последним звонком!»

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