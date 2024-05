Дмитрий Чернышенко ознакомился с основными векторами работы Минпросвещения России и провёл рабочую встречу с Сергеем Кравцовым

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с Министром просвещения Сергеем Кравцовым, а также совещание с руководством министерства.

На встрече были обозначены основные приоритеты и цели совместной работы, в том числе в области развития общего, среднего профессионального и дополнительного образования.

«Необходимо придерживаться тех векторов, которые обозначил Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию и новом указе о национальных целях. В частности, работать над достижением одной из основных целей страны – реализацией потенциала каждого человека, развитием его талантов, воспитанием патриотичной и социально ответственной личности. Именно комплексный подход и тесное сотрудничество всех участников образовательного процесса помогут нам решить существующие вопросы и создать условия для эффективного и качественного образования в России», – сказал вице-премьер.

В ходе встречи с министром Заместитель Председателя Правительства подчеркнул, что среди основных векторов работы важно учитывать необходимость обеспечения безопасной и комфортной среды в образовательных организациях, качественного школьного питания, заниматься ликвидацией дефицита педагогических кадров, уделять внимание историческому просвещению и решению вопросов цифровизации обучения и школ.

В числе задач на ближайшее время Дмитрий Чернышенко отметил проведение последних звонков, государственной итоговой аттестации и организацию оздоровительной и приёмной кампаний.

Также Заместитель Председателя Правительства провёл расширенное совещание с заместителями Министра просвещения и руководителями департаментов ведомства.

На нём обсуждались результаты нацпроекта «Образование», вопросы развития СПО, международного сотрудничества, поддержки детей-сирот и детей с ОВЗ, развития систем образования новых регионов и другие.

В завершение вице-премьер подчеркнул важность диалога с семьями, поддержки родительских комитетов.

«Президент поставил перед нами очень серьёзные задачи. От их выполнения зависит будущее нашей страны. Действительно, всё начинается с дошкольного образования, очень многие вещи закладываются в человеке в совсем раннем возрасте, а дальше происходит становление. Поэтому будем работать вместе», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Министр просвещения Сергей Кравцов представил основные итоги деятельности Министерства просвещения за прошедшие несколько лет, а также задачи на ближайшую перспективу.

«Минпросвещения России ведёт масштабную работу по всем направлениям, касающимся общего, среднего профессионального, дошкольного и высшего педагогического образования. Мы реализуем крупные инфраструктурные проекты, развиваем систему подготовки педагогических кадров, особое внимание уделяем вопросам содержания образования и формирования единого образовательного пространства. Проектный офис Минпросвещения России, обеспечивающий администрирование национального проекта “Образование„, был признан лучшим по итогам четырёх лет работы. Накопленный опыт позволит показать хорошие результаты и при реализации новых нацпроектов», – отметил он.

В ходе совещания заместители Министра просвещения рассказали о ключевых направлениях деятельности ведомства.

Заместитель главы Минпросвещения Татьяна Васильева подробно информировала о создании единого образовательного пространства в России. Она представила успехи российской системы образования и деятельность ведомства в части содержания образования, обновления инфраструктуры, решения кадровых вопросов и обучения в педвузах.

Заместитель Министра просвещения Анастасия Зырянова представила изменения, которые произошли в сфере среднего профессионального образования. Она подчеркнула, что с 2019 года увеличилась востребованность выпускников колледжей, а также благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» внедрён отраслевой подход к обучению специалистов.

Статс-секретарь – заместитель Министра просвещения Андрей Корнеев остановился на вопросах законодательного обеспечения суверенной системы образования. Он отметил, что в сфере образования с 2020 года принято порядка 15 федеральных законов. Андрей Корнеев рассказал также о деятельности по созданию единых государственных учебников и верифицированного цифрового контента для школ.

Подробнее о реализации инфраструктурных мероприятий рассказал заместитель главы Минпросвещения России Андрей Николаев. Его доклад был посвящён проведению программ капитального ремонта школ и строительства учебных заведений.

Заместитель Министра просвещения Денис Грибов информировал участников совещания о результатах работы ведомства в сфере международного сотрудничества. Он сообщил, что в разных государствах открыто 73 центра открытого образования на русском языке, активно реализуется гуманитарный проект «Российский учитель за рубежом», в дружественных странах строятся совместные школы.

Первый заместитель главы ведомства Александр Бугаев рассказал об интеграции систем образования новых субъектов Российской Федерации в единое образовательное пространство страны. Он отметил, что была проведена большая работа по обновлению книжных фондов школ, проведены капитальные ремонты зданий.

Министр просвещения Сергей Кравцов показал вице-премьеру Дмитрию Чернышенко новое здание Минпросвещения, куда ведомство переехало в конце 2023 года.

В том числе он показал медиацентр, на площадке которого проходят просветительские мероприятия для детей и молодёжи, а также познакомил с проектами в сфере медиа, которые реализуются при поддержке ведомства.

