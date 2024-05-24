Дмитрий Патрушев провёл совещание по паводковой и пожароопасной обстановке в отдельных регионах страны

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Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев посетил Гидрометцентр, где ознакомился с основными направлениями работы учреждения, а также провёл совещание, посвящённое вопросам паводковой и пожароопасной обстановки в отдельных регионах страны. В мероприятии приняли участие Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководители Росгидромета, Росводресурсов и Рослесхоза.
Вице-премьер поблагодарил за обстоятельную презентацию деятельности Росгидромета и подведомственных организаций. Дмитрий Патрушев отметил наличие серьёзной научной базы, обработку большого количества данных и использование самых современных цифровых технологий, грамотно выстроенных в сложный, но единый процесс. От точности мониторинга во многом зависит устойчивое развитие целого ряда отраслей экономики –сельского и лесного хозяйства, рыбохозяйственного комплекса, строительной отрасли, транспорта и энергетики. И самое главное – безопасность людей.
Говоря об обстановке с паводками и лесными пожарами, Заместитель Председателя Правительства подчеркнул, что от прогнозов в значительной мере зависит своевременность принятия решений. На текущий момент наиболее сложная ситуация сохраняется в Тюменской и Омской областях. Активно развивается половодье в Якутии. Участники обсудили меры по стабилизации обстановки и минимизации последствий в этих регионах. Кроме того, были рассмотрены прогнозы по ситуации на реках юга и Северного Кавказа, где в ближайшие недели возможны сильные осадки.
Одной из основных тем совещания стала пожароопасная обстановка в отдельных регионах страны. На данный момент сложнее всего ситуация в Забайкалье. В общем по России количество пожаров и площади, пройденные огнём, сейчас меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. При этом прогноз по лесопожарной обстановке на ближайшие месяцы несёт существенные риски.
По словам Дмитрия Патрушева, необходимо в наиболее проблемных регионах оценивать эффективность принимаемых решений и мер непосредственно на местах. В ближайшее время вице-премьер совершит ряд рабочих поездок в субъекты для оценки паводковой и пожароопасной обстановки.
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