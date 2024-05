Дмитрий Григоренко: Плановые проверки образовательных учреждений заменены профилактическими визитами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правительство отменило проверки в учебных заведениях, чья деятельность является высокорисковой, в пользу их замены профилактическими мероприятиями. Подписано соответствующее постановление Правительства.

Это решение позволит смягчить административную нагрузку на образовательные учреждения.

Согласно постановлению, исключается возможность проведения плановых проверок в отношении государственных и негосударственных вузов, а также частных школ и детских садов, чья деятельность относится к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. На таких объектах могут проводиться профилактические визиты, от которых нельзя отказаться.

Их главное отличие от контрольных мероприятий заключается в том, что по итогам такого визита не предусмотрены штрафы и другие санкции. Фактически инспектор проводит выездную консультацию по вопросам соблюдения законодательства, а в случае обнаружения нарушений указывает на них путём выдачи предписаний. К ответственности при этом образовательная организация не привлекается. Как правило, профилактический визит проводится в течение одного дня, в то время как проверка занимает до 10 рабочих дней.

Однако новые правила не отменяют возможность проведения внеплановых проверок при наличии жалоб, обращений, поступлении других сигналов о нарушениях. Это необходимый инструмент для контроля соблюдения законодательства в системе образования.

Постановление об изменении порядка контроля за образовательными учреждениями подготовлено Минэкономразвития России.

Ранее практика замены плановых проверок на такие профвизиты касалась только бюджетных учреждений, в том числе поликлиник, больниц, школ, детских домов и домов-интернатов, чья деятельность также относится к высокорисковой.

«Проверки учебных заведений всех уровней мы заменили профилактическими визитами. При этом сделали их обязательными, чтобы минимизировать риски нарушения законодательства такими организациями. Что важно – в качестве обратной связи от социальных организаций получаем положительный отклик на изменения. Теперь они могут сосредоточиться на своей основной деятельности без дополнительной административной нагрузки в виде штрафов и длительных проверок», – отметил Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Правительство последовательно работает над созданием комфортного делового климата. Одним из направлений этой работы является реформа контрольно-надзорной деятельности. В результате её реализации контролируемые лица получили новое регулирование.

В частности, при проведении проверок был внедрён риск-ориентированный подход. Он предполагает, что контроль допустим только в том случае, когда существует риск нарушения законодательства.

Президентом поручено к 2025 году завершить переход от временных ограничений к применению системы управления рисками при проведении проверок.

