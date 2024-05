Два проекта НГУ стали победителями конкурса Росмолодёжь.Гранты среди вузов в 2024 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Всего на конкурс поступило 2575 заявок из 285 учебных заведений. На первый проект «ФизФест» было выделено 1 811 000 рублей. «ФизФест» — масштабное событие, организуемое студентами и

молодыми учеными НГУ с целью популяризации физики среди школьников и общественности.



Мария Котельникова, доцент кафедры общей физики Физического факультета, заместитель декана по новому набору, рассказала о том, что в рамках проекта планируется проведение различных мероприятий, таких как демонстрация уникальных физических экспериментов, интерактивные выставки, лекции, мастер-классы, конкурсы и олимпиады по физике.



— Участники смогут не только увлекательно провести время, но и пополнить свои знания в области естествознания, приобщиться к фундаментальной науке, познакомиться с учеными-практиками. Проект способствует распространению знаний о физике, помогает молодежи понять важность этой науки в современном мире и вдохновить на выбор карьеры в области исследований и технологий. Участие в мероприятиях проекта может стать отличным стимулом для развития интереса к исследовательской деятельности, учебных и творческих способностей школьников, — добавила Мария Котельникова.



Жанна Ермола, заместитель декана Физического факультета по внеучебной и воспитательной работе пояснила:

— Участие в межвузовском конкурсе “Росмолодежь. Гранты” — наш первый опыт. К счастью, он оказался успешным. Этого успеха могло и не быть, если бы не поддержка наших студентов. Обязательным условием для соискателей гранта было голосование за проект ФизФест в системе АИС «Молодежь России», принять участие в котором могли только студенты. Ребята активно откликнулись и поддержали наш проект. Дальше мы все вместе ждали результатов конкурса и верили в победу. ФизФесту в сентябре быть! А это значит, что впереди много интересной совместной работы.



Второй проект «Всероссийский семинар-совещание по развитию медицинского добровольчества в сфере профилактического здравоохранения» получил 3 208 920 рублей на реализацию.



Всероссийское семинар-совещание направлено на объединение лидеров и активистов добровольческого движения в сфере здравоохранения для решения вопросов сохранения репродуктивного здоровья населения. Для 120 участников из 55 регионов страны планируется проведение образовательных площадок и площадок в формате стратегических сессий.



Валерия Кузнецова, студентка 6 курса Институт медицины и психологии НГУ, руководитель проекта, региональный координатор направления Санитарно-профилактическое просвещение Новосибирского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» рассказала, что проект позволит создать концепцию новой Федеральной программы, которая увеличит медицинскую грамотность населения в вопросах сохранения репродуктивного здоровья, тиражирует опыт проведения профилактических мероприятий. В рамках Федеральной программы будет разработана стратегия по повышению осведомленности населения в вопросах репродуктивного здоровья и сохранения традиционных семейных ценностей. А также по привлечению населения репродуктивного возраста для прохождения диспансеризации.



— Уже несколько лет штаб Волонтеров-медиков в НГУ ведёт активную работу по популяризации здорового образа жизни, проводит профилактические мероприятия, а также является организатором большого количества различных акций. И нам захотелось выйти за пределы НГУ, а когда встал вопрос о том, что можно провести, появилась идея собрать на территории нашей области людей из разных регионов для обмена опытом реализации профилактических мероприятий. Семинар позволит повысить качество проводимых встреч не только в нашем университете или на территории области, но и в других регионах России, — прокомментировала Валерия Кузнецова.

