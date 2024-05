Дайджест #ГУУговорит: новая эпоха золота

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минувшая неделя стала для ГУУ Неделей предпринимательства, к нам приезжало много разных гостей и прошёл XV Всероссийский межвузовский кадровый форум им. А.Я. Кибанова. В то же время наших экспертов всколыхнула новость о решении Еврокомиссии конфисковать доходы от замороженных российских активов в пользу Украины. Также специалисты активно обсуждали вводимое в России прогрессивное налогообложение. А студентов наконец-то успокоили разъяснением реформы высшего образования – бакалавры не останутся на обочине рынка труда. Об этих и других событиях недели читайте в нашем еженедельном дайджесте #ГУУговорит.

— Руководитель проектов Центра цифровых технологий управления Института информационных систем ГУУ, Андрей Стариковский рассказал о новых видах мошенничества в сети. Его рассказ широко разошёлся по СМИ. В частности, речь зашла о поддельных QR-кодах. «Поддельный QR-код может оказаться и на различных платежках, которые бросают в почтовый ящик. Следует проверять, что ссылки, по которым вы переходите, начинаются с https — только в этом случае ваше подключение будет защищено», — посоветовал эксперт.

Чтобы максимально обезопасить себя, лучше полностью прочесть статью в «Дзен».

— Не выходя из «Дзен» можно почитать статью доцента кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светланы Сазановой об увеличении прожиточного минимума на душу населения в 2025 году.

— Кроме того, Светлана Сазанова обсудила готовящуюся реформу миграционного законодательства. Эксперт считает, что массовый приток трудовых мигрантов экономически уже невыгоден нашей стране, как было в предыдущие десятилетия. Экономике нужны более квалифицированные кадры.

— Ещё Светлана Сазанова заявила, что маркетплейсы стали новой формой монополизма в торговле. «Мы наблюдаем, с одной стороны, вытеснение высококачественных торговых услуг низкокачественными, а с другой — множество социальных проблем, порожденных ускоренной иммиграцией. Очевидно, что необходимо сбалансировать ситуацию с целью поддержки добросовестной конкуренции в экономике страны», — высказывает своё мнение эксперт.

— Помимо этого Светлана Сазанова пояснила зачем вводится лимит на банковские переводы без открытия счёта. «Мера направлена на ограничение использования предоплаченных электронных карт и кошельков в теневой экономике, в том числе для оплаты террористических операций. Эта особенно актуально сейчас, в условиях специальной военной операции и высокого уровня террористических угроз», – объясняет Светлана Сазанова.

— Также Светлана Сазанова перечислила преимуществ и недостатки жилищных вкладов. «Долгосрочные вклады имеют преимущество по сравнению со счетами эскроу виде процентной ставки, а также высокой суммы страхования — до 10 млн рублей. Но недостаток таких вкладов в том, что если ипотечный кредит не будет взят или договор досрочно будет расторгнут, то вкладчик получит свои деньги без процентов», – сравнила экономист.

— Ещё Светлана Сазанова оценила последствия майских заморозков для сельского хозяйства. «При самом пессимистическом прогнозе возможен рост цен на продукты питания на 3-5% за счет роста себестоимости сельскохозяйственной продукции. Поскольку в РФ регулируют цены социально значимых товаров, то существенного влияния на благосостояние россиян такой рост цен не окажет», — отметила эксперт.

— Кроме того, Светлана Сазанова объяснила привлекательность корпоративных пенсионных программ. «По итогам 2023 года 48% компаний в различных отраслях российской экономики предлагали сотрудникам различные пенсионные или социальные корпоративные программы. Эти программы позволяют работникам, во-первых, уже сейчас получать расширенный спектр медицинских услуг, а во-вторых, получать достойную пенсию в будущем», – говорит экономист.

— Заведующая кафедрой бухгалтерского учета, аудита и налогообложения ГУУ Марина Карп рассказала, что уйти от прогрессивного налогообложения, как в 90-е, уже нельзя. «Перевод в цифровой формат всех форм отчетности налогоплательщиков, увеличение периодичности направления сведений о выплачиваемых доходах и начисленных суммах НДФЛ в налоговые органы также усиливают контроль за прозрачностью этих операций», – говорит эксперт.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов обсудил рост объёмов расчётов в нацвалютах между Россией и странами Азии. «Китайская валюта, по всей видимости, будет использоваться преимущественно в российско-китайском товарообороте, тогда как товарооборот с другими странами будет покрываться российским рублем и в незначительной степени долларом и евро», — предполагает эксперт.

— Также Евгений Смирнов заявил о наступлении новой эпохи дорого золота. «Максимум, достигнутый 20 мая ценами на золото, далеко не последний в текущем году, поскольку, по мере сохранения геополитических конфликтов и внутренних экономических проблем центробанки и институциональные инвесторы ключевых стран продолжат ориентироваться на золото», – считает экономист.

— Помимо этого Евгений Смирнов заявил о новом измерении торгового конфликта США и Китая. «Обвинения в поддержке России являются лишь поводом для США, чтобы продолжить ограничивать импорт из Китая. В этих условиях Китаю ничего не остаётся делать, как вводить ответные санкции уже против США, определяя его крупнейшие корпорации, например, Boeing Defence, Lockheed Martin, как «ненадёжные организации», в основном за продажу вооружений Тайваню», – говорит специалист.

— Ещё Евгений Смирнов отметил, что санкции не останавливают поставки российского сырья. «Сейчас США крайне невыгодны любые потрясения в поставках в условиях нынешних конфликтов. Это, в частности, способствовало резкому росту российских доходов от экспорта нефти в последние месяцы, которые, как видно, почти не страдают от отраслевых санкций», – сказал экономист.

— Также Евгений Смирнов рассказал об изменениях внешнеторговых расчётов России. «Эксперименты разных стран с цифровыми валютами только пока выглядят как эксперименты, однако интеграция таких валют с платёжными системами создадут действительно эффективный инструмент обхода разных санкций и существенного снижения зависимости стран (не только России) от таких систем, как SWIFT», – прогнозирует эксперт.

— В авторской колонке «Известий» Евгений Смирнов предупредил о том, к чему приведет решение ЕС изъять доходы от российских активов. «Конкретные владельцы активов могут инициировать многочисленные судебные разбирательства, и, поскольку не доказано, что это имущество имеет незаконное происхождение, суд должен оказаться на их стороне», – пишет Евгений Смирнов.

— Кроме того, Евгений Смирнов прокомментировал беспрецедентное решение Евросоюза использовать доходы от замороженных активов России. «Следует принимать во внимание, что решение по поводу изъятия прибыли — коммунитарное, и оно принято на уровне ЕС, а не какой-то одной страны. Спрашивать как бы не с кого», – отметил эксперт.

— На ту же тему конфискации Евгений Смирнов вместе с Максимом Чирковым высказался в «Известиях». Евгений Николаевич считает, что речь может пойти о полном изменении международно-правовых норм глобального финансового регулирования. А Максим Андреевич уверен, что с подобными действиями желание финансировать в западные страны у других государств и национальных компаний пропадёт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков рассказал, как ответит РФ на передачу её активов Украине: «Будут конфискованы активы недружественных стран. То есть фактически страны Европы оплатят финансирование украинских вооруженных сил из активов, которые держат их собственные граждане, компании и фонды на территории России».

— Также Максим Чирков обсудил законопроект по прогрессивному налогообложению. «За счёт перераспределения доходов и более справедливого налогообложения, соответственно, можно повысить уровень благосостояния наименее обеспеченной части нашего общества. Как мне кажется, это такое общее направление изменений. А конкретику, я думаю, мы увидим по действиям законодателей в ближайшие месяцы», – считает экономист. Высказываясь на ту же тему в другом издании Максим Чирков предположил, что максимальные ставки в России будут ниже, чем в развитых странах.

— Ещё Максим Чирков высказался об экономическом положении Украины. «Фактически на Украине ведется прямая фальсификация различных экономических показателей, в частности, ВВП. Они в ВВП описывают фактически проходящую финансовую помощь гаранта. И реальный ВВП в 2,5, в три раза, возможно, ниже, чем тот, который они публикуют официально», – подчеркнул эксперт.

— Кроме того, Максим Чирков объяснил, как планировать траты на отпуск. «Конечно, нужно рассчитывать стоимость предстоящей поездки, путевки, но и плюс обязательно нужно делать очень такой серьезный запас на непредвиденные расходы. Или иметь возможность их обеспечить. Потому что вот это туристы очень часто упускают, а в поездках может случиться все что угодно», – напоминает Максим Чирков.

— Помимо этого Максим Чирков прокомментировал запрет на поставки в Россию товаров и технологий через территорию Белоруссии. «Подобные вторичные санкции не очень эффективны. Потому что, чтобы ограничить Россию, им придется под санкции поставить страны, в которых живет больше половины человечества. И эта ситуация, конечно, абсолютно невозможна», – справедливо замечает эксперт.

— Доцент кафедры частного права ГУУ Светлана Титор обсудила законопроект, который закрепляет гарантии временным работникам в Трудовом кодексе: «Сейчас закон позволяет работникам трудиться в другом месте без увольнения со своего основного места работы только по совместительству, а значит, на половину рабочего дня. Но они вполне могли бы работать некоторое время у другого работодателя на полную ставку, временно приостановив свой труд на основном месте работы. Именно это позволит сделать новый законопроект». О том же Светлана Титор пишет и в «Дзен».

— Ещё Светлана Титор обсудила поправки в Трудовой кодекс о компенсации за работу в выходные. «Сейчас закон предусматривает два вида компенсации за работу в выходные и праздничные дни: двойная оплата труда или предоставление другого дня отдыха. Какой вариант выбрать, решает работник», – разъясняет эксперт. При выборе отгула работа в выходной оплачивается в одинарном объёме, а последующий отдых никак не оплачивается. Отныне это будет компенсировано при увольнении. И вновь приглашаем вас зайти в «Дзен», чтобы узнать больше подробностей.

— Доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» ГУУ Валерия Иванова объяснила почему люди стали чаще одеваться в комиссионках. «Рост интереса к ресейлу в РФ обусловлен популяризацией экоповестки, концепции разумного потребления, обострением необходимости экономии средств, а также малодоступности брендовых вещей после ухода из России только в перепродаже», – считает эксперт.

— Также Валерия Иванова рассказала о налоговой политике по отношению к сверхбогатым людям. «С 2020 года состояние самых богатых людей в совокупности увеличивалось на $2,7 млрд в день, при этом они выбрасывают в среднем в миллион раз больше углекислого газа, чем среднестатистический человек, поскольку зачастую направляют свои деньги в загрязняющие природу отрасли, такие как добыча ископаемого топлива», – отмечает экономист.

— Помимо этого Валерия Иванова рассказала на что повлияет увеличение прожиточного минимума. «От величины прожиточного минимума зависят размеры социальных выплат и формирование социальной политики государства, а также данная сумма используется для определения решения о назначении социальных выплат и пособий для нуждающихся и малоимущих», – пояснила эксперт.

— Доцент кафедры Управления транспортными комплексами ГУУ Артём Меренков заявил об изменении структуры грузооборота российских портов. «Структура грузооборота изменилась из-за падения экспорта нефтепродуктов и роста экспорта зерна, удобрений (предмет больших дискуссий в последнее время). Наибольшее падение отмечается в Азово-Черноморском бассейне», – отмечает эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала, что является ядром развития новых регионов России. «Ядром этих процессов может являться развитие рынка жилья. Наряду со стандартными должны внедряться кредитные способы приобретения жилья в новых регионах», – говорит экономист.

— Также Наталья Казанцева прокомментировала поправки в Земельный кодекс, согласно которым неиспользования земельных участков в системе садоводства и огородничества будет штрафоваться. «Пока речь идет только о системе штрафов за определенные нарушения, среди которых чаще всего встречаются засорение сорняками или захламление, что в немалой степени создает пожароопасную ситуацию», – сообщает эксперт. Чуть больше подробностей в канале ГУУ в «Дзен».

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков выяснил, как изменятся цены на авиабилеты с 1 июня 2024 года. «Сегодня избыточного предложения на отечественном рынке пассажирских авиаперевозок уже нет. У авиакомпаний есть возможность повышать тарифы до тех пор, пока они не сталкиваются с эластичностью спроса, когда пассажиры не готовы платить все более высокую цену», — считает эксперт.

— Также Вадим Жуков рассказал о сотрудничестве Сахалина и Китая в туристической сфере. Разнообразие и изобилие товаров и услуг, предлагаемых китайской стороной, привлечёт много туристов из России. Ответ сахалинских коллег должен быть конкурентоспособным и привлекательным, чтобы на стойке регистрации рейса Южно-Сахалинск-Харбин слышалась не только русская, но и китайская речь», – считает специалист.

— Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, профессор ГУУ Владимир Волох обстоятельно обсудил с «Российской газетой» новый подход к миграционной политике. «В отдельных регионах количество детей-иностранцев в детских садах и школах доходит до 30-40 процентов. Я как член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям на одном из заседаний совета, который вел глава государства, поднял эту проблему. И глава государства дал поручение соответствующим органам еще раз вернуться к ней. Ребенок обязательно должен учиться, но количество иностранных детей в дошкольных и учебных заведениях надо регулировать», – рассказал эксперт.

— Начальник управления по организации приема абитуриентов ГУУ Вадим Диких объясняет, что будет с бакалаврами после реформы системы высшего образования. Эксперт утверждает, что бояться им нечего: «Бакалавров массово готовили более 10 лет, и люди с данным высшим образованием уже являются полноценной частью экономического общества. От них просто отказаться нельзя»!

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, эксперт Госдумы и Центробанка РФ, академик РАЕН Константин Андрианов уверен, что доллару не дадут упасть ниже 80 рублей: «Тому есть железобетонная причина: федеральный бюджет России на ближайший период сверстан из расчета 90,1 рублей за доллар, так что ждать, что правительство и ЦБ позволят доллару упасть ниже 90 рублей было бы наивно», – высказался экономист.

— Также Константин Андрианов утверждает, что высокая ключевая ставка ЦБ РФ не решит проблемы инфляции. «Повышая ключевую ставку и замедляя экономику, руководство Центробанка России лишь увеличивает кредитные ставки и производственные издержки промышленников, и как следствие подливает масло в инфляционный огонь и блокирует развитие отечественной промышленности», – уверен эксперт.

— Кроме того, Константин Андрианов поделился предположениями, когда евро станет дешевле доллара. «Одним из факторов развития американской экономики сейчас является обезжиривание экономики европейской. Причем обезжиривание это осуществляется самими американскими властями через давление на европейские элиты в вопросах поддержки Украины и антисанкционной политики в адрес России», – указал экономист.

— Доцент кафедры частного права ГУУ Владимир Попов рассказал об ужесточении наказаний за сокрытие автомобильных номеров в виде лишения прав до 1,5 лет. «Мера абсолютно своевременная и давно назревшая, ведь сложился рынок таких устройств, а у правоохранителей не было легальной возможности изъять их у автовладельца», – говорит эксперт.

Вот такие новости и комментарии к ним были у нас на этой тёплой неделе. Уходим на выходные наслаждаться чудесной концовкой весны.

