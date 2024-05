Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

23 мая рейтинговое агентство RAEX в третий раз опубликовало предметные рейтинги вузов России.

Государственный университет управления вошел в топ-20 сразу по пяти направлениям:

13 место по предмету «Индустрия гостеприимства»

16 место по предмету «Социология»

18 место по предмету «Менеджмент»;

20 место по предмету «Государственное и муниципальное управление»;

20 место предмету «Право»

В 2024 году агентство RAEX расширило линейку предметных рейтингов за счет двух новых областей: «Государственное и муниципальное управление» и «Индустрия гостеприимства», в перечень рассматриваемых направлений которой входят гостиничное дело, рекреация и туризм. В топ обеих сфер сразу вошел ГУУ.

Предметные рейтинги строятся на основании оценки трех миссий университета – образовательной, научной, общественной. Результаты оценки отражают, какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI