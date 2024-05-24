ГУУ вошел в топ по пяти направлениям предметного рейтинга RAEX

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
23 мая рейтинговое агентство RAEX в третий раз опубликовало предметные рейтинги вузов России.
Государственный университет управления вошел в топ-20 сразу по пяти направлениям:
- 13 место по предмету «Индустрия гостеприимства»
- 16 место по предмету «Социология»
- 18 место по предмету «Менеджмент»;
- 20 место по предмету «Государственное и муниципальное управление»;
- 20 место предмету «Право»
В 2024 году агентство RAEX расширило линейку предметных рейтингов за счет двух новых областей: «Государственное и муниципальное управление» и «Индустрия гостеприимства», в перечень рассматриваемых направлений которой входят гостиничное дело, рекреация и туризм. В топ обеих сфер сразу вошел ГУУ.
Предметные рейтинги строятся на основании оценки трех миссий университета – образовательной, научной, общественной. Результаты оценки отражают, какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 24.05.2024
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