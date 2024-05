Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам завершил подготовку рекомендаций по совершенствованию налогового законодательства, принятые по итогам парламентских слушаний. Они подписаны Председателем Госдумы Вячеславом Володиным и в ближайшее время будут направлены в Правительство.

По словам Вячеслава Володина, есть ряд ключевых принципов, которые должны лежать в основе правительственного законопроекта о совершенствовании налоговой системы.

Прежде всего речь идёт о принципе справедливости налогообложения граждан, создании условий для развития бизнеса и повышении эффективности налоговой системы.

Особое внимание, по словам Вячеслава Володина, должно быть уделено поддержке многодетных семей.

Принципиальные вопросы, которые Правительству также необходимо учесть при подготовке законопроекта:

— налоговые изменения должны касаться людей с высокими доходами;

— не затрагивать большую часть граждан, включая участников СВО, которые защищают нашу страну;

— следует сохранить без изменения налоговый режим для самозанятых.

Вячеслав Володин добавил, что последующее обсуждение совершенствования налоговой системы России будет проходить также открыто. «Законопроект будет внесён Правительством в Госдуму в весеннюю сессию», – отметил Председатель ГД.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI