Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Вопреки теории, глобализация лишь увеличила неравенство в развивающихся странах. Чтобы его преодолеть, необходимо дать людям больше возможностей для получения новых навыков. Об этом в своем докладе рассказал лауреат Нобелевской премии, профессор Гарварда, главный научный сотрудник Международного центра анализа и выбора решений факультета экономических наук и почетный профессор ВШЭ Эрик Маскин.

Ученый представил доклад «Почему глобализация провалилась в попытке снизить неравенство?». По словам профессора, все дело в интернационализации производства. Модерировал мероприятие директор Международного центра анализа и выбора решений , профессор факультета экономических наук ВШЭ Фуад Алескеров.

В последние десятилетия международная торговля выросла в несколько раз. Этому способствовало развитие инфраструктуры и снижение стоимости доставки грузов и коммуникаций. Ожидалось, что глобализация сможет привести к процветанию всех вовлеченных в торговлю стран и снизить в них уровень неравенства. Но если сотни миллионов людей действительно были вырваны из крайней бедности благодаря развитию Китая и других стран, то неравенство в развивающихся странах лишь увеличилось. Сейчас в новостях часто можно услышать о росте неравенства в богатых государствах и остановке роста доходов среднего класса, но Эрик Маскин предложил сосредоточиться именно на развивающихся экономиках: разрыв в доходах между богатыми и бедными в них огромный. Борьба с расслоением помогла бы искоренить бедность и достигнуть политической стабильности.

Эрик Маскин, фото: Высшая школа экономики

По словам ученого, это удивительный факт, который идет вразрез с теорией сравнительных преимуществ, которую еще в XIX веке выдвинул экономист Давид Рикардо. Она утверждает, что страны должны сосредоточиться на продаже такой продукции, производство которой обходится им дешевле, чем соседям. В таком случае при торговле все будут выигрывать, что приведет к росту доходов и снижению неравенства. Эрик Маскин рассмотрел пример двух стран: богатой и бедной. В богатой больше высококвалифицированных сотрудников, она имеет преимущества в производстве ПО. Но выращивание риса обходится ей дороже, чем бедной стране, где больше людей с низкой квалификацией. Этим двум странам выгодно друг с другом торговать: богатая будет продавать в бедную программное обеспечение, а бедная в богатую — рис. Это приведет к росту спроса на неквалифицированный труд в бедной стране. Из-за этого вырастут зарплаты рисоводов: доходы в стране повысятся, а неравенство снизится.

История со второй половины XIX века развивалась в полном соответствии с теорией. В Европе наблюдался избыток неквалифицированной рабочей силы, а в США — высококвалифицированной. Торговля между странами привела к обогащению Европы и снижению неравенства внутри стран. В США же расслоение в обществе, наоборот, выросло. Однако в новейшую волну глобализации таких процессов не происходит, и неравенство в развивающихся странах лишь растет.

Эрик Маскин и Майкл Кремер предложили альтернативную модель, помогающую заполнить пробелы, которые не в силах объяснить классическая теория. По словам ученого, все дело в интернационализации производства. Сейчас в производстве продукции участвует большое количество стран. Компьютеры разрабатывают в США, собирают в Китае, ПО для них пишут в Европе. Каждый из элементов этой цепочки требует разного уровня квалификации. К примеру, если в классической модели можно было говорить лишь о неквалифицированных и высококвалифицированных сотрудниках как в бедных, так и в богатых странах, сейчас можно говорить о большем разнообразии уровней. Для иллюстрации модели Эрик Маскин предложил рассмотреть экономики с четырьмя уровнями навыков работников.

Фото: iStock / royyimzy

Например, в богатой стране есть работники A и B, а в развивающейся — C и D (А — самая высокая квалификация, D — самая низкая). Задачи, которые они должны решать, устроены таким образом, что сотрудники почти не могут друг друга замещать: например, у сотрудников из бедных стран, скорее всего, не получится занять менеджерские позиции в глобальной корпорации из-за недостатка опыта. От того, в каком отношении работники будут друг с другом взаимодействовать, зависит объем производства. В прошлых волнах глобализации происходила интеграция между сотрудниками из одной страны: между A и B или между C и D. Это вызвало рост зарплат наименее квалифицированных сотрудников, повысило благосостояние общества и снизило неравенство. Но сейчас такого не происходит. Разделение труда и интернационализация привели к тому, что сотрудники с меньшей квалификацией теперь взаимодействуют и конкурируют только друг с другом. Они не имеют возможности повысить свою производительность или получить новые навыки. Их доходы перестали расти. В выигрыше оказались только опытные работники развивающихся стран: они получили больше возможностей для роста. Таким образом, неравенство в этих странах сильно выросло. Это подтверждают и эмпирические исследования: индекс Джини в Китае за последние несколько десятилетий стремительно вырос.

Но, по словам Эрика Маскина, не стоит бороться с глобализацией. Выходом из сложившейся ситуации могли бы стать программы повышения квалификации сотрудников, открытые возможности для получения новых навыков. Но кто будет за это платить? Ученый предполагает, что сами работники не смогут себе этого позволить, а фирмы не заинтересованы в увеличении зарплат. Остается лишь третья сторона, например государство, которое заинтересовано в развитии человеческого капитала и увеличении продуктивности. Профессор Маскин уверен, что политики в силах принять меры к тому, чтобы работники сумели получить новые навыки и тоже извлекли выгоду из глобализации.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI