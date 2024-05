В центре внимания – цифровизация управления строительными проектами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Рабочее заседание Консорциума строительной отрасли Северо-Западного федерального округа в СПбГАСУ

В рамках деловой программы VII Международной научно-практической конференции «Информационное моделирование в задачах строительства и архитектуры» (BIMAC-2024) в СПбГАСУ 15 мая состоялось рабочее заседание Консорциума строительной отрасли Северо-Западного федерального округа.

Мероприятие проводилось в соответствии с планом работы консорциума на 2024 г. (блок «Цифровизация»). Его темой стала цифровизация процессов управления строительными проектами.

В дискуссии участвовали профессионалы, занимающиеся теорией и практикой, связанной с внедрением программных решений. Тон беседе задал Александр Гримитлин, вице-президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), председатель Комитета НОПРИЗ по цифровизации архитектурно-строительного проектирования. Александр Гримитлин подчеркнул – для успешной цифровизации необходима консолидация всех сторон, а также помощь и активная позиция органов власти. Участники встречи рассказали о своих разработках в сфере цифровизации и о перспективах их практического применения; проанализировали текущее состояние цифровизации в сфере контроля и сопровождения строительства в Петербурге и Ленинградской области; рассмотрели возможность разработки единых стандартов обмена данными между участниками градостроительной деятельности на основе единых форматов и регламентов информационного обмена, технических и методологических требований к среде общих данных и другие актуальные вопросы.

По итогу рабочей встречи приняты уточняющие и дополнительные задачи в план работы консорциума, включая подготовку формализованного описания строительных процессов, подлежащих дальнейшей цифровизации.

Консорциум строительной отрасли Северо-Западного федерального округа был создан 25 октября 2023 г. Приоритетные направления его деятельности – создание системы взаимодействия с административными, образовательными, научными, производственными и общественно-профессиональными организациями для обеспечения лидирующих позиций региона в строительной отрасли, эффективной реализации национальных проектов и региональных программ развития.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI