ВШЭ поможет выбрать, кем стать, с помощью YandexGPT

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Выбрать профессию и образовательную программу абитуриентам Вышки поможет YandexGPT: университет протестировал решение с применением генеративной языковой модели, доступной на платформе Yandex Cloud. Чат-бот на сайте и в телеграм-канале НИУ ВШЭ поможет абитуриентам выбрать одну из нескольких сотен образовательных программ на основе их опыта, личных предпочтений, сложности курса и других параметров.

С июня 2024 года использовать новый сервис на сайте Высшей школы экономики сможет любой желающий.

Чат-бот разработали специалисты НИУ ВШЭ и архитекторы Yandex Cloud. Для дополнительного обучения модели использовался метод RAG (Retrieval Augmented Generation) — подход, при котором нейросети для ответа на вопрос передается дополнительная информация из внешних источников в виде контекста. Технология работает так: пользователь в свободной форме рассказывает боту о себе и своих интересах. Нейросеть анализирует информацию и предлагает абитуриенту подходящую программу.