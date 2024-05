Власти Ленинградской области наградили политехников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко наградил победителей ежегодного конкурса «Концепция пространственного развития муниципальных образований Ленинградской области». Команды студентов Политеха, Горного университета, СПбГАСУ, ИТМО, Академии художеств, Лесотехнического университета и творческие архитектурные мастерские представили на суд жюри 23 конкурсных проекта.

Третье место получил проект «Концепция пространственного развития территорий прибрежных поселений устья реки Волхов «Путь из варяг в греки», который разработала команда студентов-архитекторов Высшей школы дизайна и архитектуры Инженерно-строительного института под руководством доцентов Елены Лалик и Марии Дребезговой. Общее руководство осуществляла директор Высшей школы Маргарита Перькова.

«Сегодня в Доме правительства наградил победителей студенческого конкурса концепций пространственного развития, — приветствовал участников конкурса Александр Дрозденко. — Работы, которые, как говорится, откликнулись: проект инфраструктуры гостеприимства для Старой Ладоги от детской площадки в стилистике путешествий викингов до стилизованной ярмарки, мост и развитие музейного пространства Кобоны, удобные, стильные и практичные автобусные остановки для Дороги жизни».

Команда СПбПУ предложила сформировать туристический маршрут и включить пять опорных точек пространственного развития: деревня Иссад, туристическая база «Варяги», многофункциональный туристический комплекс «Греки» (на территории бывшей военной базы), «Остров Ленина» и «Деревня Подол».

Отправной точкой туристического маршрута служит деревня Иссад. Её удобное транспортное расположение рядом с развязкой федеральной и региональной автотрасс позволяет запроектировать визит-центр, в котором планируется разместить также и музейный комплекс. Из визит-центра можно отправиться на запроектированную территорию туристической базы «Варяги» близ села Подол, а затем посетить многофункциональный комплекс «Греки». Концепция каждой территории предусматривает свои тематические маршруты и событийные площадки.

Член студенческой команды, магистрант второго года обучения направления «Дизайн архитектурной среды» Анастасия Грачева: Этот успех стал возможен благодаря усердной работе и творческому подходу каждого члена нашей команды. Мы гордимся тем, что наши идеи и решения были высоко оценены жюри. Это признание вдохновляет нашу команду двигаться вперёд, воплощая наши идеи в области архитектуры и городского планирования в новых проектах. Мы благодарны организаторам конкурса за возможность продемонстрировать наши идеи. Особая благодарность нашим преподавателям и консультантам, чья поддержка и профессионализм сыграли ключевую роль в достижении этого результата. Поздравляем всех участников и победителей конкурса и благодарим за поддержку! Уверена, что впереди нас ждет много новых проектов и свершений .

Директору Высшей школы дизайна и архитектуры Маргарите Перьковой губернатор Ленинградской области вручил благодарственное письмо.

