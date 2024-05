Александр Молоскин: «Без увлечений было бы очень тяжело и грустно жить»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Новый герой нашей традиционной рубрики «Персона» Александр Молоскин — ассистент Высшей школы атомной и тепловой энергетики Института энергетики. Когда-то — лучший выпускник Политеха , сейчас — инженер-проектировщик крупной энергетической компании.

Мы спросили у Александра, каково это быть молодым специалистом в ядерной энергетике? Чем преподавание отличается от студенчества? Разузнали о научной работе и о том, как инженер может перевоплощаться в невероятные образы на театральной сцене.

Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашем интервью .

