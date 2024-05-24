Александр Молоскин: «Без увлечений было бы очень тяжело и грустно жить»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
Новый герой нашей традиционной рубрики «Персона» Александр Молоскин — ассистент Высшей школы атомной и тепловой энергетики Института энергетики. Когда-то — лучший выпускник Политеха, сейчас — инженер-проектировщик крупной энергетической компании.
Мы спросили у Александра, каково это быть молодым специалистом в ядерной энергетике? Чем преподавание отличается от студенчества? Разузнали о научной работе и о том, как инженер может перевоплощаться в невероятные образы на театральной сцене.
Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашем интервью.
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