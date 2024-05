23.05.2024 Spotkanie ministrów obrony Grupy Północnej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W dniach 22 – 23 maja 2024 roku, w Palandze na Litwie odbyło się spotkanie ministrów obrony oraz dyrektorów ds. polityki obronnej Grupy Północnej. Polskę reprezentował wiceminister Cezary Tomczyk.

Omawiając kwestie dotyczące bezpieczeństwa w regionie i praktycznego długoterminowego wsparcia Ukrainy ministrowie przedstawili informacje na temat poszczególnych koalicji, w tym koalicji pancernej, w której jest Polska. W rozmowach uczestniczył minister obrony Ukrainy, który przedstawił aktualną sytuację bezpieczeństwa i priorytety działań wojsk ukraińskich. Jedna z sesji poświęcona była także zagadnieniom, jakie będą poruszane w trakcie zbliżającego się szczytu NATO w Waszyngtonie.

– Jesteśmy dzisiaj tutaj na Litwie, żeby po pierwsze podsumować przygotowania do szczytu NATO w Waszyngtonie, a po drugie omówić kwestie wsparcia dla Ukrainy. Obie te kwestie wiążą się ze sobą. W pierwszej sprawie staje się jasne, że musimy mieć pełną wykonalność planów regionalnych. Chodzi o to, żeby plany, które dotyczą obrony kolektywnej były wypełnione treścią. To jest dzisiaj najważniejsze i te plany są prowadzone. Jeżeli chodzi o kwestie donacji dla Ukrainy. Cel jest tylko jeden. Celem jest wygrana Ukrainy. Dzisiaj widać też, że jest zupełnie inne zrozumienie dla tych spraw. (…) Stanowisko państw Grupy Północnej jest jednoznaczne i wszyscy nie zastanawiają się już czy, tylko jak najszybciej pomóc Ukrainie. Te pakiety wsparcia, które trafiają na Ukrainę, co podkreślają wszyscy ministrowie obrony, raczej są za każdym razem rekordowe i we wszystkich krajach trwa przygotowywanie kolejnych pakietów

– zaznaczył podczas spotkania wiceminister C. Tomczyk.

W trakcie obrad Grupy Północnej odbyło się bilateralne spotkanie wiceministra Cezarego Tomczyka z sekretarzem stanu Ministerstwa Obrony Szwecji Peterem Sandwall.

Wiceszef polskiego MON spotkał się także z wiceministrem obrony narodowej Litwy Žilvinasem Tomkusem. Ministrowie rozmawiali na temat bezpieczeństwa na wschodniej granicy NATO. Spotkali się także z przedstawicielami litewskiej Straży Granicznej.

– Rozmawialiśmy także o zagrożeniach cyber. Mamy akurat z Litwinami współpracę naszego dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Jesteśmy zaangażowani w obronę cyberprzestrzeni i na tym polu krajowym, ale też i tutaj. Kraje bałtyckie bardzo doceniają nasze zaangażowanie, zarówno zaangażowanie militarne, bo tu są też przecież nasi żołnierze, ale też zaangażowanie we wszystkie projekty, które są tworzone. My jesteśmy po prostu liderem tego regionu, liderem zarówno jeżeli chodzi o NATO, jak i Unię Europejską. Musimy sobie zdawać z tego sprawę. To jest nasza siła, ale też zobowiązanie

– mówił wiceszef MON.

– Jestem też tutaj po to, żeby odwiedzić granicę litewsko-białoruską. Teraz jesteśmy blisko granicy litewsko-rosyjskiej, a kontekst tego wyjazdu jest jasny. Litwa, Łotwa, Estonia kilkanaście tygodni temu, kilka miesięcy temu zapowiedziała budowę bałtyckiej linii obrony. My w tej sprawie byliśmy z naszymi kolegami w kontakcie. Oni też byli i konsultowali się z naszymi wojskowymi w sprawie umocnień fortyfikacyjnych. Taka decyzja zapadła też po stronie polskiej. Chcemy budować Tarczę Wschód, czyli właśnie Narodowy Program Odstraszania i Obrony, po to, żeby granica wschodnia, ale też granica północna z Królewcem była w odpowiedni sposób zabezpieczona. Chcemy wymienić się tymi doświadczeniami i chcemy, żeby to była całość. To znaczy, żeby bałtycka linia obrony łączyła się z Tarczą Wschód i dawała nam nie tylko poczucie, ale też gwarancję bezpieczeństwa

– podkreślił wiceminister.

***

Grupa Północna to format kierowany przez Wielką Brytanię, założony w 2012 roku. Tworzy go 12 krajów – 3 kraje bałtyckie, 5 krajów nordyckich, Polska, Holandia i Niemcy. Grupa działa jako forum konsultacyjne w kwestiach bezpieczeństwa europejskiego, stosunkach NATO-UE oraz innych tematach istotnych dla regionu, takich jak mobilność wojskowa, rozwój technologii transformacji i zmiany klimatyczne. Dwa razy w roku odbywają się spotkania w formule Ministrów Obrony Narodowej i Dyrektorów Polityki Obronnej.

