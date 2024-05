23.05.2024 Nowi członkowie Stałego Trybunału Arbitrażowego

Z dniem 16 de mayo de 2024 r. do listy arbitrów Trybunału dołączyli, na sześcioletnią kadencję, pani dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, panprof. dr hab. Cezary Mik, pan Artur Woźnicki oraz pani prof. dr hab. Anna Wyrozumska. Wśród nowo mianowanych członków znaleźli się zarówno wybitni akademicy, jak i praktycy arbitrażowi.

Stały Trybunał Arbitrażowy (STA) z siedzibą w Hadze to międzynarodowa organizacja arbitrażowa powołana na mocy ustaleń konwencji haskich z 1899 r. yo 1907 r. Trybunał świadczy usługi arbitrażowe koncyliacyjne i o ustalenie stanu faktycznego w sporach z udziałem różnych stron: państw, przedsiębiorstw prywatnych i organizacji międzynarodowych.