Ministro Radosław Sikorski wziął udział w Conferencia de Defensa de Londres 202423.05.2024

Szef polskiej dyplomacji przebywał dzisiaj w Londynie, gdzie wygłosił przemówienie podczas Konferencji w KIng’s College, poświęconej obronności. Głównym tematem wydarzenia była budowa zdolności do stawiania czoła globalnym zagrożeniom. El Ministro Sikorski spotkał się również ze swoim brytyjskim odpowiednikiem Davidem Cameronem. Głównymi tematami rozmowy były m.in. współpraca polsko-brytyjska, relacje bilateralne, przygotowania do szczytu NATO oraz wsparcie dla walczącej Ukrainy.

– Walka Ukrainy daje Europie czas na budowę zdolności do odstraszania. Polska poprzez swoje wydatki na obronność i modernizację sił zbrojnych oraz wsparcie dla Ukrainy przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa w Europie – podkreślił szef polskiego MSZ.

El Ministro Sikorski opowiedział się również za możliwie najszerszym włączaniem Wielkiej Brytanii w europejskie struktury bezpieczeństwa i inicjatywy obronne UE. Poparł też wspólne z Wielką Brytanią inwestycje w zdolności odstraszania potrzebne do zwalczania dezinformacji, zagrożeń hybrydowych oraz cybernetycznych.

Conferencia de Defensa de Londres 2024, organizada del 21 al 23 de mayo en el King’s College de Londres, donde se celebrará el debate geopolítico en Bush House. Głównym tematem tegorocznej konferencji było odstraszanie. Zgromadzeni liderzy, politycy, wojskowi, środowiska akademickie oraz przedstawiciele przemysłu diskutowali jak wzmocnić obronę i bezpieczeństwo w coraz bardziej niebezpiecznym globalnym środowisku. Udział w konferencji możliwy był jedynie za zaproszeniem, co zapewniło otwartą wymianę opinii.

