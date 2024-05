23.05.2024 Lista Premierów Polski i Grecji do Przewodniczącej Komisji Europejskiej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Lista Premierów Polski i Grecji do Przewodniczącej Komisji Europejskiej23.05.2024

„Unia Europejska potrzebuje przełomu, odważnej inicjatywy, która wyśle ​​jasny i silny sygnał do naszych przyjaciół i wrogów, zarówno do naszych sojuszników, jak i konkurentów, że Unia Europejska poważnie podchodzi do kwestii obronności ” – piszą w liście do Ursuli von der Leyen szef polskiego i greckiego rządu. Donald Tusk y Kyriakos Mitsotakis apelują o powstanie „sztandarowego” programu – europejskiej tarczy obrony przeciwlotniczej, która wzmocni ogólne zdolności obronne Unii Europejskiej oraz zachęci europejskie firmy zbrojeniowe do rozwijania najnowocześniejszych . Pokaże również, że Europa jest zjednoczona i zdeterminowana, aby podjąć działania służące samoobronie.

„W obecnej nowej erze geopolitycznej naszej unii gospodarczej i walutowej musi towarzyszyć silna unia obronna. Musimy wykazać się przywództwem i gotowością, a to wymaga środków i narzędzi. Nie mamy czasu do stracenia” – piszą w liście Donald Tusk y Kyriakos Mitsotakis. Premierzy oczekują, że dalsza diskusja na temat proponowanej inicjatywy odbędzie się podczas czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej.

Publikujemy tres listu w języku polskim i angielskim.

