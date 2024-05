23.05.2024 Varsovia Spotkanie Premiera Donalda Tuska z Prezydentem Chipre

El primer ministro Donald Tusk y Nikos Christodoulides w czwartek, 23 de mayo, rozmawiali o najważniejszych sprawach międzynarodowych, w tym przede wszystkim dotyczących Unii Europejskiej, zwłaszcza w perspektywie przyszłorocznej prezydencji w Radzie UE. Przywódcy omówili także sytuację w Ucrania, sankcje wobec Rosji, kwestie migracyjne oraz perspektywy procesu rozszerzenia UE Polska i Cypr obchodziły niedawno 20. rocznicę przystąpienia do UE. Cypr, razem z naszym krajem, jest także w grupie państw obejmujących od przyszłego roku prezydencję w Radzie UE. Polonia obejmie ją w pierwszej połowie 2025 roku. Prezydencja jest rotacyjna, obejmujące ją po sobie trzy kolejne państwa, współpracują ze sobą w zakresie realizacji priorytetów. Trio prezydencji z Polską, tak jak podczas pierwszej prezydencji, tworzą Dania i Cypr.

Spotkanie Premiera Donalda Tuska z Prezydentem Chipre23.05.2024 Szef polskiego rządu spotkał się z przebywającym w Polsce Prezydentem Chipre Nikosem Christodoulidesem. Broma a pierwsza w historii oficjalna wizyta cypryjskiego przywódcy w naszym kraju. Głównym tematem rozmowy były kwestie dotyczące agendy unijnej, w tym zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego.