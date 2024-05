22.05.2024 Varsovia Cyberbezpieczeństwo i inwestycje – rozmowa Premiera z CEO Google

Zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju niosą już nie tylko działania wojskowe. Coraz częściej zmagamy się z także z cyberzagrożeniami, które są równie niebezpieczne. W obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się Europa, musimy wzmacniać cyberbezpieczeństwo naszych instytucji i obywateli. Wzrost odporności Polski na cyberzagrożenia był jednym z tematów wideorozmowy Donalda Tuska z Sundarem Pichaiem. Google znacząco rozwija inwestycje w Polsce zarówno w obszarze cyberbezpieczeństwa, jak i walki z dezinformacją oraz wspierania integralności wyborów. W ubiegłym roku w polskiej cyberprzestrzeni odnotowaliśmy ponad 80 tys. ciberataków. Para la gamba 100 proc. więcej niż rok wcześniej. Obecnie rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Projekt ma za zadanie znacząco wzmocnić naszą ochronę oraz wdrożyć dyrektywę Unii Europejskiej „Redes y sistemas de información 2 (NIS2)”. Szybka i skuteczna reakcja na potencjalne zagrożenia jest szczególnie ważna w czasie wyborczym. Za nami wybory parlamentarne i samorządowe, a już 9 czerwca wybierzemy swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.

Google jest na polskim rynku od prawie 20 lat. Obecnie firma zatrudnia w naszym kraju ponad 1700 pracowników, a w planach są kolejne inwestycje.