С 15 по 18 мая в Институте промышленного менеджмента, экономики и торговли проходила ежегодная всероссийская научно-практическая и учебно-методическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследования в области управления, экономики и торговли». Участники представили доклады, выступили на круглых столах и семинарах в 14 секциях.

В мероприятии участвовали представители 47 вузов, предприятий, организаций России, Армении, Беларуси, Казахстана, Северной Осетии и Узбекистана. Более 300 работ прошли рецензирование, их авторами стали преподаватели, сотрудники, молодые учёные, аспиранты и магистранты ИПМЭиТ, а также других институтов Политеха.

На пленарном заседании с приветственным словом выступил директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

С каждым годом интерес к конференции со стороны вузов России и дружественных стран возрастает, чему мы очень рады. В обществе уже сложилось понимание того, что дальнейшее развитие страны невозможно без инновационной экономики, базирующейся на высоком уровне науки и образования. Инновационный потенциал как стратегический ресурс рассматривается в качестве основополагающего источника экономического развития и является важнейшей составляющей национального богатства. Именно поэтому конференция призвана объединять научную общественность нашей страны, формируя поле для обмена мнениями, знаниями и взаимного сотрудничества , — подчеркнул Владимир Энгелевич.

Заместитель директора ИПМЭиТ по научной работе Анна Курочкина пожелала всем коллегам плодотворной работы.

Надеюсь, что между учёными и экономистами состоится конструктивный диалог, обмен опытом и мнениями. Радует, что сегодня в нашей стране активно развивается экономическое образование и наука , — отметила Анна Александровна.

Докладчики пленарного заседания затронули многие актуальные вопросы. Директор ВШБИ Игорь Ильин рассказал о технологических вызовах и социально-экономической трансформации в условиях энергетического перехода. Директор северо-западного филиала «РТ Лабс» Евгений Милаев посвятил доклад управлению на основе данных и машинного обучения в бизнесе.

Заместитель управляющего директора по развитию и управлению имуществом «ТГК-1» Эдуард Лисицкий рассказал о цифровой трансформации компании. Важным аспектам устойчивого социально-экономического развития муниципалитетов был посвящён доклад главы муниципального округа Васильевский Санкт-Петербурга Дмитрия Иванова. Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Вятского государственного университета Елена Бармина раскрыла вопрос инвестиционной привлекательности территории.

Традиционным для конференции стали выступления в секциях конференции. Своими исследованиями поделились представители компаний-работодателей, сотрудники университетов, бизнесмены, эксперты, руководители предприятий и организаций. На методической секции рассматривали разработку и реализацию сетевых, корпоративных и международных образовательных программ: опыт, тенденции и перспективы.

В заключение Владимир Щепинин наградил студентов, получивших гран-при конкурса научных работ (статей). Ребята получили дипломы, подарки и денежные премии от эндауменд-фонда СПбПУ.

