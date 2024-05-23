Финансовые новости: Смена сертификатов ЭДО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Уважаемые клиенты,

Уведомляем Вас, что 27.05.2024 в системе ЭДО (УФШ) для отчетов по нестандартным сделкам и заявкам участников торгов планируется смена рабочего ГОСТ сертификата пользователя Гордеевой Е.С. на сертификат Журавлева А.П. 23.05.2024 на клиентах УФШ будет проведено удаленное обновление базы администратора ЭДО с новым сертификатом. Для самостоятельного обновления, потребуется вручную заменить файл export.sqlite3 на скаченный с сайта http://moex.com/s1292 файл “База администратора ПО Универсальный файловый шлюз”.

Для отказа от автоматического обновления, можно в файле EDIMail.ini создать секцию

[permission]

updateUsersDB=false



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