Финансовые новости: Продление торгов в режиме CNGD

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Информируем вас, что с 3 июня 2024 года на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов возобновляются торги до 23:50 во Внесистемном режиме торгов (с разных расчетных кодов) за исключением инструментов с датами расчетов TOD и TOD/TOM, а также за исключением инструментов валютных пар CHFRUB и AEDRUB. Код режима – CNGD.

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Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

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