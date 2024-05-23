Финансовые новости: Инфляция в апреле возросла

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В апреле текущий рост потребительских цен ускорился после значительного замедления в марте, но по-прежнему был существенно ниже пиковых уровней осени прошлого года. Годовая инфляция увеличилась до 7,8%.

Темпы роста цен остаются высокими по широкому кругу товаров и услуг. Процесс снижения инфляции пока недостаточно устойчив. Основной проинфляционный фактор — высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения производства. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен». Фото на превью: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

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