Финансовые новости: Более полумиллиона частных инвесторов инвестирует в фонды денежного рынка

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Количество частных инвесторов, которые добавили в свои портфели паи биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка на Московской бирже, превысило 500 тыс. человек.

На конец 2023 года инвесторами в фонды денежного рынка были свыше 350 тыс. человек.

Средний размер вложений в фонды денежного рынка одного частного инвестора вырос за последний год в 3,5 раза и на текущий момент составляет более 580 тыс. рублей.

Дмитрий Даниленко, директор по развитию денежного рынка Московской биржи:

“Мы наблюдаем продолжение уверенного роста популярности биржевых фондов денежного рынка среди российских частных инвесторов. Удобство управления, надежность и рыночная доходность на уровне ключевой ставки – основные факторы, благодаря которым фонды денежного рынка позволяют не только диверсифицировать свой портфель, но и получить первый положительный опыт инвестирования в биржевые инструменты”.

На Московской бирже инвесторы могут приобрести паи биржевых фондов денежного рынка пяти управляющих компаний с расчетами в российских рублях и китайских юанях.

Фонды денежного рынка — биржевые паевые инвестиционные фонды, целью инвестиционной политики которых является следование доходности фонда ставке денежного рынка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей по сделкам и заявкам на рынке репо с центральным контрагентом, где профессиональные участники рынка и их клиенты привлекают и размещают ликвидность.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI