Успех политехников на старте студенческой футбольной лиги

С 17 по 19 мая на стадионе «Политехник» проходил III турнир группы «Б» высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги. Наши футболисты одержали три победы в трёх матчах и принесли 9 очков в копилку команды в новом сезоне.

В первом матче тура Политехники играли против команды из Пермского университета. В этом напряженном матче единственный гол в ворота студентов из Перми забил Роман Власов. В дерби Санкт-Петербурга против команды СПбГУ наша команда показала преимущество в классе и разгромила соперника со счетом 7:0.

В заключительном матче тура нашим соперником стала сборная команда ДонГТУ. В жесткой борьбе и напряженной обстановке наши футболисты в первом тайме проигрывали 0:1, а во втором тайме сравняли счет и вырвали победу в добавленное время.

Также перед матчами прошла масштабная церемония открытия турнира, на которой с приветственным словом к участникам обратились официальные лица. Это были заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова, президент российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, советник руководителя федерального агентства по делам молодежи Егор Литвиненко, руководитель академии Российского футбольного союза Ирина Баранова, руководитель административного аппарата ректора СПбПУ Владимир Глухов, а также президент НСФЛ Андрей Стукалов.

