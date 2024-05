Студенты СПбГАСУ выполнили цветочное оформление входных групп университета

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Вход в главный корпус СПбГАСУ

Студенты направления «Ландшафтная архитектура» в рамках летней практики под руководством главного архитектора СПбГАСУ Светланы Бочкарёвой и доцента кафедры дизайна архитектурной среды Александра Дёмина выполнили цветочное оформление входа в главный корпус университета и территории учебной базы нашего вуза в Красном Селе.

Для оформления входных групп использованы пластиковые цветочницы серого цвета с ампельными растениями бело-сиреневой гаммы. Ассортимент посадочного материала подобран с учётом высокой устойчивости растений в городской среде.

По словам Светланы Бочкарёвой, ей всегда хотелось оформить примыкающую к университету территорию, чтобы не только студенты, но и прохожие, и люди, живущие рядом с университетом, смогли оценить и ощутить влияние нашего образовательного учреждения на городскую среду.

Студенты работали в рамках производственной практики.

Руководители тщательно подошли к вопросу подбора материалов и остановили свой выбор на цветочных кашпо, успешно зарекомендовавших себя в городских пространствах крупных городов России и Европы. В ближайших планах Светланы Владимировны – двор университетского корпуса на улице Егорова. Этот двор отличает сложная конфигурация с хорошей освещённостью лишь отдельных участков, с двумя вертикальными металлическими эвакуационными лестницами. «В планах, – говорит Светлана Владимировна, – на примере этого двора показать все возможные приёмы в переустройстве традиционных дворов-колодцев. Здесь можно применить вертикальное озеленение, а также организовать площадку для отдыха и место для временного хранения цветочного материала».

«Это будет настоящая практика работы в городской среде. В Петербурге много дворов-колодцев. На примере нашего двора мы хотим показать, как изменить в них жизнь, обеспечить комфорт для всех обитателей внутренних пространств, как внедрить зелёные насаждения, какой уход может обеспечить их хорошее состояние в течение всего сезона», – отметила Светлана Бочкарёва.

