Студенты Механико-математического факультета НГУ успешно выступили на НЕЙМАРК.Хакатоне

С 19 по 21 мая в Нижнем Новгороде прошел уже ставший традиционным НЕЙМАРК.Хакатон. Мероприятие проводилось в рамках ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

К участию были приглашены команды студентов из регионов-участников федерального проекта «Создание сети современных кампусов», реализуемого в рамках национального проекта «Наука и университеты». Новосибирский государственный университет представляли учащиеся 4 курса Механико-математического факультета программы «Инженерная школа» Таисия Ускова, Дарья Шестакова, Данил Таранец, Владислав Веселов и Андрей Гумиров.

— Такие мероприятия способствуют развитию инновационной экосистемы и поддержке талантливых разработчиков, предоставляя им платформу для реализации своих идей. Участники получают уникальную возможность взаимодействовать с ведущими экспертами отрасли, а также представлять свои проекты потенциальным инвесторам, — отметил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.

Команды формировали представление идеального университетского кампуса глазами студентов в виде технического задания к цифровым сервисам, дизайн-коду пространств, структуре и организации сервисов. Организаторы мероприятия перемешали все приехавшие команды между собой, поэтому у каждого студента была возможность поработать и познакомиться ребятами из других вузов и получить бесценный опыт.

В ходе мероприятия студенты ММФ НГУ получили награды:

3 место — Дарья Шестакова.

Награда от Высшей школы экономики «Хорошие идеи, доделать и все супер» — Таисия Ускова, Владислав Веселов, Данил Таранец.

Награда от Сбера за креативность — Таисия Ускова.

Награда от АНО Цифровая экономика за хорошее лидерство — Таисия Ускова, Дарья Шестакова, Андрей Гумиров.

— Командами, в которых были наши ребята, были предложены разные идеи целей кампуса. Та команда, капитаном которой была Дарья Шестакова, предложила организовывать кампус вокруг идеи «120-ти летнего человека». Речь идет о том, что все исследования и работы направлены на увеличение продолжительности жизни человека, будь то биолог или IT-специалист. С этим необычным проектом ребята заняли третье место.

Моя команда предложила идею кампуса, принципами которого являются взаимодействие и комфорт, — обучение направлено не только на развитие технических навыков, но и на тренировку и получение навыков коммуникации. Формат преподавания, который хотелось бы видеть в таком кампусе, — вместо обычных лекций студентам выдается весь необходимый материал (видео, книги), они его сами изучают, а затем уже на парах обсуждают с преподавателем, задают вопросы и разбирают задачи. Важно то, что мы предполагаем на территории кампуса офисы для индустриальных партнеров, взаимодействие с которыми будет осуществляться за счет проектов и стажировок. Наша команда немного пофантазировала: наш кампус расположен на острове и на нем находится вся инфраструктура и все необходимые объекты. Мне кажется, что жюри оценило и то, как мы продумали расположение самих объектов, и то, что мы предложили форматы и принципы обучения.

Награды от Сбера получили команды, чьи решения отличались амбициозностью и масштабом, мне кажется, что именно это жюри и увидело в решении моей команды,— рассказала Таисия Ускова.

На мероприятии была номинация, в которой награждались не сами команды, а их капитаны (лидеры). Всего были отмечены 4 студента, и 3 из них — это студенты НГУ. Все команды, в которых были ребята из Новосибирского госуниверситета, получили хотя бы одну награду и были так или иначе отмечены жюри.

Для призеров НЕЙМАРК.Хакатона было предусмотрено денежное вознаграждение, а также подарки от партнеров, приглашения на стажировки и сертификаты на обучение.

— Самое важное, на мой взгляд, заключается в том, что никто кроме студентов не сможет сказать, как же должна быть устроена студенческая жизнь. Мы это видим своими глазами, а значит, можем указать на плюсы и минусы, предложить свои идеи. За время работы с командой я поняла, что практически все идеи, которые предлагали ребята, так или иначе уже реализованы в НГУ. Поэтому очень хотелось поделиться с сокомандниками нашим опытом. Основными «пунктами», которыми должен обладать идеальный кампус, ребята называли развитую инфраструктуру, близость и удобное расположение всех объектов кампуса, тесное взаимодействие с индустриальными партнерами. И НГУ действительно очень близко подходит под это описание идеального кампуса, — отметила Таисия Ускова.

Напомним, что сейчас в НГУ строят кампус мирового уровня в рамках национального проекта «Наука и университеты». Объекты первой очереди, к которым относятся учебный корпус и досуговый центр СУНЦ НГУ, а также два общежития НГУ, откроют свои двери для обучающихся уже 1 сентября текущего года.

