Специалисты ГУУ обсудили проблемы устойчивого развития бизнеса в России

20 мая 2024 года в Москве проходил XII ESG-форум «Три кита», который является одной из главных площадок для обсуждения трендов устойчивого развития бизнеса в России. В работе Форума приняли участие заведующий кафедрой управления инновациями Екатерина Камчатова и заместитель заведующего кафедрой Виктория Дегтярёва.

Форум «Три кита» является не только местом обсуждения важных вопросов устойчивого развития бизнеса, но и удобным пространством для установления стратегических партнёрств и обмена опытом между представителями вузов, бизнес-сообществ, государственных структур и общественных организаций. Благодаря такому взаимодействию стимулируется разработка инновационных подходов к устойчивому развитию, что имеет важное значение для будущего экономического процветания, социального становления и экологической безопасности страны.

Екатерина Камчатова и Виктория Дегтярёва приняли участие в образовательном треке Форума и обозначили проблему недостаточного объёма профессиональных компетенций в области подготовки специалистов по направлению устойчивого развития (ESG), в то время как рынок труда имеет запрос на подготовку таких кадров.

Для решения проблемы необходимо сформировать пул профессиональных компетенций, направленных на удовлетворение запросов и требований работодателей по подготовке кадров в сфере устойчивого развития (ESG). На их основе разработать образовательные программы на базе российских вузов, в которых будут использоваться практические знания организаций реального сектора экономики и их кейсы по внедрению концепции устойчивого развития, что позволит удовлетворить кадровый голод, в условиях действующей высокотурбулентной и неустойчивой среды.

Сообщаем, что в этом году в ГУУ стартует набор в магистратуру по направлению устойчивого развития (ESG).

А 27 мая приглашаем на Круглый стол «Устойчивое развитие – актуальные тренды и перспективы реального сектора экономики», приуроченный к празднованию 105-летия ГУУ и 30-летия кафедры управления инновациями.

