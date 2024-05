СПбГАСУ провёл первый отборочный ТИМ-Чемпионат среди студентов колледжей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Рабочая встреча по итогам отборочного этапа Лиги СПО Всероссийского ТИМ-Чемпионата СПбГАСУ

Реализуя концепцию непрерывного профессионального образования, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет укрепляет сотрудничество с колледжами. В рамках Всероссийского ТИМ-Чемпионата СПбГАСУ 2024 с 15 апреля по 17 мая прошёл отборочный этап Лиги среднего профессионального образования (Лиги СПО).

Состязание проводилось впервые. В нём участвовали 45 студентов из четырех колледжей: Сибирского колледжа транспорта и строительства, Новгородского строительного колледжа, Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа, Смоленского строительного колледжа. Генеральными партнёрами мероприятия выступили Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) и Ассоциация СРО «ОсноваПроект». Экспертами стали представители профильных компаний и преподаватели СПбГАСУ и колледжей.

15 команд проектировали многофункциональный жилой комплекс. Пятиэтажное здание общей площадью 3000 кв. м с зоной гостевой парковки, озеленением, пожарным проездом и инженерными коммуникациями требовалось расположить на участке площадью 900 кв. м. Перед началом работы для участников организовали ТИМ-факультатив с лекциями и практическими занятиями, которые провели преподаватели СПбГАСУ.

Команды, победившие в отборочном этапе Всероссийского ТИМ-Чемпионата СПбГАСУ, представили свои проекты на VII Международной научно-практической конференции «Информационное моделирование в задачах строительства и архитектуры» (BIMAC-2024), которая проходила 15–17 мая 2024 г. в СПбГАСУ.

Победителями отборочного этапа стали:

Новгородский строительный колледж – Алёна Скобелева, Денис Иванов, Георгий Страхов;

Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж – Кристина Николаева, Фёдор Абрамов, Андрей Баранов;

Сибирский колледж транспорта и строительства – Анастасия Кошкарёва, Даниил Черкашин, Егор Пономаренко;

Смоленский строительный колледж – Лия Гурьянова, Сергей Маньшев, Тимофей Сродников, Дарья Чернокнижник.

Подписание договора о сотрудничестве. Ольга Халепо и Светлана Головина

По итогам чемпионата участники и организаторы провели рабочую встречу, открывшуюся церемонией подписания договора о сотрудничестве между СПбГАСУ и Новгородским строительным колледжем. Светлана Головина, первый проректор СПбГАСУ, отметила важность этого события в связи с необходимостью поддержания концепции непрерывного инженерного образования. Ольга Халепо, директор Новгородского строительного колледжа, подчеркнула общность интересов двух учебных заведений.

После подписания договора начался неформальный обмен мнениями. Как рассказала Инна Суханова, начальник управления цифровых компетенций в области строительства, первоначально организаторы рассчитывали на участие исключительно колледжей Северо-Запада. Но получилось иначе, что порадовало и дало хороший опыт.

По словам участников чемпионата, состязание подтолкнуло их к дальнейшему развитию. Они научились совместной работе, глубже познакомились с отечественным программным обеспечением для комплексного проектирования в строительстве Renga. Среди трудностей отметили высокий уровень заданий.

Виктория Виноградова, директор Института дополнительного образования СПбГАСУ и модератор рабочей встречи, пригласила партнёров к дальнейшему взаимодействию.

Мероприятие состоялось в рамках федерального инновационного образовательного проекта «Инновационная методика формирования цифровых профессиональных компетенций обучающихся и специалистов строительной отрасли».

