«Роснефть» успешно испытала технологию получения карбоната лития из пластовой воды

Специалисты научных институтов «Роснефти» в Санкт-Петербурге и Красноярске провели успешные опытно-промышленные испытания технологии получения карбоната лития из гидроминерального сырья, добываемого на Юрубчено-Тохомском и Куюмбинском месторождениях.

Карбонат лития – основное сырьё для производства гидроксида лития, который используется для производства литиевых аккумуляторов, в сталелитейном производстве, фармацевтической отрасли, а также в стекольной и керамической промышленности.

В основе новой технологии – использование сорбентов, которые способны избирательно поглощать ионы лития. Сорбционный метод является экологически чистым и позволяет эффективно извлекать литий из гидроминерального сырья для производства карбоната лития батарейного сорта1. Используя мобильную опытную установку отечественного производства, специалисты Компании в короткие сроки получили более 300 кг карбоната лития.

Проведенные испытания позволят «Роснефти» наладить производство карбоната лития непосредственно в процессах нефтегазодобычи. Благодаря этому будет повышена эффективность эксплуатации месторождений, а также снижена себестоимость добычи углеводородного сырья.

В настоящее время на территории России литий не добывается, при этом в страну ежегодно импортируется до 9 тыс. тонн карбоната лития. По прогнозам экспертов, к 2025 году спрос на литий в мире может достичь 1,5 млн тонн, а к концу десятилетия — более 3 млн тонн.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Справка: 1 Карбонат лития батарейного сорта обладает определенными характеристиками, которые делают его подходящим для использования в батареях. В частности, он должен иметь высокую степень чистоты и стабильности, чтобы обеспечить надежную работу батареи.

